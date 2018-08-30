Merakla Beklenen Battlefield V'in Çıkış Tarihi Ertelendi

Çıkış tarihi 19 Ekim olarak belirlenen Battlefield V, daha iyi bir oyun deneyimi sunabilmek için 20 Kasım tarihinde oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Açık beta sürümü ise yenilenmiş içeriği ile 6 Eylül'de kullanıma açılacak.

Yayınladığı ilk trailerdan itibaren Battlefield fanatiklerini ikiye bölen ve kimi oyuncularca ağır eleştirilere tabi tutulan Battlefield V'in, EA Games’ten gelen son açıklamaya göre çıkış tarihi ertelendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan EA Games yetkilileri, oyunu çok daha iyi hale getirmek için böyle bir karara vardıklarını belirtti. Bu açıklamanın yanında birçok etkinlikte en iyi multiplayer oyunu seçilmekten büyük onur duyduğunu belirten EA Games cephesi, kapalı beta sürümünde binlerce oyuncuya ulaşmalarının ardından açık beta ile hizmet vermeye devam edecek.

Kapalı beta aşamasının oyunun gelişimine çok şey kattığını belirten yetkililer, oyunculardan ve eleştirmenlerden gelen geri bildirimlerin altın değerinde olduğunu ve bu değerlendirmeler nezdinde oyunun çok daha iyi yerlere geleceğinin garantisi verdi.

Oyunun ilk açık beta sürümünün 6 Eylül itibariyle kullanıma sunulacağını ve birçok iyileştirme barındıracağını söylemek şimdiden mümkün. Son olarak, 19 Ekim’de çıkması planlanan Battlefield V’in, söz konusu erteleme neticesinde 20 Kasım tarihinde çıkarılacağı kesinlik kazanmış durumda.