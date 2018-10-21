İlk Dacia Duster Pick-Up modeli ne Dacia ne de Renault tarafından üretildi. Model, Romanya'lı bir grup tarafından özel olarak imal edildi.

İlk tasarımı 2014 yılında Romanya'dan çıkan konsept Duster Pick-Up'ı satın almak mümkün değildi. Çünkü modeli üreten Romturingia adlı şirket bir açıklama yaparak özel bir filo için sadece 500 adet üreceklerini söylemişti. Öte yandan bu açıklamanın üzerinden 6 ay geçtikten sonra ise Renault kendisine ait Duster Oroch modelini çıkarmıştı.

IAA Hannover Ticari Araç Fuarı'nda ortaya çıkarılan 2018 Duster Pickup prototipi, sınıfındaki diğer modeller ile benzerlikler taşıyor. Yapısında büyük bir değişiklik yapılmadığı için fabrikasyon bir otomobil izlenimi de veriyor.

Tanıdık Bir Motor

Duster Pickup, 110 beygirlik 1.5 litre dCi turbodizel motor ile çalışıyor ve AWD sürüşe sahip. Bu motorun halihazırda güncel birçok Dacia modelinde kullanıldığını da hatırlatalım.