Merakla Beklenen Xiaomi Mi Mix 3 15 Ekim'de Tanıtılabilir

Xiaomi'nin uzun bir süredir konuşulan amiral gemisi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi oldukça yaklaşmış olabilir.

İlk olarak 2016 yılında satışa çıkan Mi Mix serisi, Xiaomi'nin tasarımsal anlamda en çok önem verdiği seri konumunda. Serinin dördüncü telefonu olacak Mi Mix 3 ise bugüne kadar ortaya çıkan detaylarıyla hepimizde heyecan uyandırmayı başardı. Daha önce şirket yöneticileri tarafından Ekim ayında tanıtılacağı söylenen cihazın resmi tanıtım tarihi ise bugün belli oldu.

Çin'in sosyal medya devi Weibo'da paylaşılan tanıtım görseline göre Xiaomi Mi Mix 3, 15 Ekim'de görücüye çıkacak. Yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşecek etkinlikle ilgili henüz hiçbir Xiaomi yetkilisi tarafından bir bilgi paylaşılmaması ise şüphe uyandırıyor. Yani ortaya çıkan bu tarih henüz netleşmemiş olabilir. Ayrıca Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Mi Mix 2S'in fiyatında ciddi bir indirime gitmişti. Bu hamle de Mi Mix 3'ün ayak sesleri olarak yorumlandı.

Bugüne kadar birçok kez görüntülenen Mi Mix 3, kaydırmalı bir ön kamera mekanizmasına sahip olacak. Bu tasarımla beraber %100'e yakın ekran/gövde oranı sunacak olan cihaz, gücünü Snapdragon 845 mobil platformundan alıyor olacak. Buna ek olarak ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve yapay zekalı Xiao AI asistanı için geliştirilmiş bir tuş barındıracak olan Mi Mix 3, Xiaomi'nin bugüne kadarki en iyi telefonu olmaya aday.