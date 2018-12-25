Mercedes-Benz, yeni yıla özel olarak AMG A-45 modelinin drift videosunu yayınladı.

Mercedes-Benz, yeni AMG A45 modelinde drift modu da sunacak. 4 tekerden çekiş sistemiyle beraber gelecek olan drift modu kullanıcılarının çok ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Mercedes yakın zamanda AMG A45 modelini tanıtacak. Bu yeni versiyon A45’ler, AMG GT 4-Door a benzeyen “Drift Modlu AMG 4 Matic” olarak geçecek.

Videodaki lastik yakma seslerinden de anlaşıldığı kadarıyla drift modu çalışıyor gibi görünüyor. Bu drift modunun benzerini Ford, dört tekerlekten çekiş sistemi olan Focus RS modelinde yapmıştı. Aracın arkasını savurmak için bol miktarda güç gerekiyor ve bizim videomuzdaki bu küçük Mercedes’te bunlardan oldukça fazla var gibi görünüyor. 2.0 turbolu bir araç için 375 beygir güç üretmek kendi segmentinde şu an için oldukça iyi görünüyor.