Mercedes-Benz, oyun sektörüne şaşırtıcı bir şekilde dahil olarak bilgi eğlence sistemi MBUX'u oyun konsoluna dönüştürdü.

Oyun sektörü zamanla daha da büyürken otomobillerdeki eğlence sistemleri de oyunlara adapte olmaya başlıyor. 2019, simülatör yapımcıları ve otomobil üreticileri için yeni bir başlangıç oldu. Birkaçımızın direksiyon ve pedal setiyle evinde oynamaktan fazlasıyla keyif aldığı Forza serisini gerçek bir otomobilin içerisinde, gerçek direksiyon ve pedallarla oynamak nasıl olurdu?

Bu yılın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan MWC 2019'a katılan Mercedes-Benz, CLA adlı modelinin 2020 yılı için olan sürümünü tanıttı. 2020 CLA'da yer alan MBUX bilgi eğlence sisteminde Mario Kart'ı oynatan Mercedes-Benz, etkinlikte yer alan kişileri şaşkına çevirdi.

Otomobilde yer alan MBUX bilgi eğlence sistemi, direksiyonu ve pedalı oyun içinde kontrol etmenize olanak sağlıyor. Üstelik direksiyonun üzerinde yer alan tuşlar ve sinyal kolları bile bu opsiyona dahil. Otomobilin oyun dahil olması fiziksel dokunuşlarla da sınırlı kalmıyor. Oynadığınız oyunda yüksek hızlara çıktığınızda otomobildeki hava çıkışları yüzünüze hava üflüyor, yarışın başlangıcını işaret eden yeşil ve kırmızı ışıklar otomobilin ambiyans aydınlatmasıyla gösteriliyor ve bir yere çarptığınızda kemeriniz kendiliğinden sıkılıyor.

Mercedes-Benz, bu alana iddialı olarak giriş yapan ilk şirketlerden biri oldu. 2020 CLA'nın piyasaya sürülmesine az bir süre kaldığında diğer üreticilerden de benzer hamleler görebiliriz. MWC 2019'da tanıtılan 2020 CLA'nın oyun performansına aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.