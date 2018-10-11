Mercedes-Benz S Serisi Tamamen Otonom Sisteme Geçiş Yapacak

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sürücüsüz araç fikri gerçek oluyor.

Daimler’ın araştırma yöneticisi Ola Kaellenius, Paris Otomobil Fuarı’nda üçüncü seviye otonom sürüşü teknolojisinden bahsetti. Arabaların kendilerini kullanabileceği üçüncü seviye otonom sürüş teknolojisini en üst seviye araçlarında başlatıp yavaş yavaş alt kademedeki araçlarında da kullanmayı hedeflediklerini söyledi. 2020’de çıkması amaçlanan S-Class Sedan’da bu özelliğin bulunacağı söyleniyor.

Bu hareketiyle Mercedes-Benz, 2021’de üçüncü seviye otonom sürüş teknolojisini kullanmayı amaçlayan BMW’nin önüne geçecek.

Üçüncü seviye otonom sürüşün ikinci seviyeden farkı ise sürücülerin ellerini direksiyondan gözlerini de yoldan çekebilecek olmaları. İkinci seviyede sürücüler ellerini direksiyondan çekebiliyorlardı ancak olası kazaları önlemek için gözleri yolda kalmak zorundaydı.

Üçüncü seviye sürüşte bu zorunluluk olmayacak ve araç, kontrol edemeyeceği bir durumda sizi direksiyon başına geçmeniz için uyaracak. Otonom araç teknolojisi, her geçen gün daha heyecan verici şekilde gelişmeye devam ediyor.