Mercedes-Benz ve BMW, Gelecek İçin Güçlerini Birleştirebilir

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan, iki Alman devi önümüzdeki senelerde birlikte ortak projelere imza atabilirler. Otomotiv dünyasında ise bu konu hakkında söylentiler ise hızla yayılıyor.

Otomobil dünyasının iki devi Mercedes-Benz ve BMW'nin önümüzdeki yıllarda ortak projelerde yer alacağı haberi, tüm sektörde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Yıllardır birbirlerinin ezeli rakibi olan bu iki firma, otomobil sektörünün elektrikli araçlara doğru evriliyor olması nedeni ile bu şekilde bir adım atarak, değişikliklere ayak uydurmayı planlıyor.

Önümüzdeki senelerde dünya genelinde elektrikli otomobil kullanımının oldukça artması, tüm otoriteler tarafından öngörülen bir durum. Bu da demek oluyor ki, otomobil üreticilerinin bantlarından çıkacak araçların içinde elektrikli modeller öne çıkacak. Bu durum doğanın korunması adına oldukça güzel bir gelişme fakat firmaların geleceğin teknolojisi için güç kaynağı bulabilmeleri ve yeni modeller için platformlar üretmeleri oldukça masraflı ve zaman alıcı bir süreç.

Birçok farklı kaynaktan ifade edilen bilgilere göre iki Alman devi, elektrikli araç üretiminde iş birliği sağlarlar ise araçlarında ortak platform kullanacaklar. Bu doğrultuda, elektrik bataryaları çalışmalarında birlikte ilerleyecekler ve sürücüsüz araç teknolojisi konusunda da ortak çalışmalar yapacaklar. Söylentilerin onaylanması için henüz çok erken fakat otomotiv dünyasındaki genel algı, maddi açıdan ve zaman yönetimi bakımından böyle bir iş birliğinin yapılmasının oldukça olası olduğu yönünde.