Mercedes'in İlk Elektrikli Otomobili EQC Resmen Tanıtıldı

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in ilk elektrikli arabasının son versiyonu nihayet ortaya çıktı.

Mercedes-Benz EQC, AWD (all-wheel drive) özelliğine sahip bir SUV. 320 kilometrelik menzil sunan araç, Mercedes'in ilk elektrikli otomobil konseptinden yaklaşık iki yıl sonra, tam olarak bugün resmi olarak tanıtıldı. İsviçre'deki Dieter Zetsche adlı etkinlikte halka sunulan araç, Mercedes tarafından "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak isimlendiriliyor.

Tam adı Mercedes-Benz EQC400 4MATIC olan araç, ABD'de 2020 yılında satışa çıkacak. Fiyatlar hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, aracın üretimi 2019 yılında Almanya'da başlayacak. Her ne kadar iki yıl önceki konseptte aracın 480 kilometre menzili olacağı söylenmişse de satışa çıkacak olan model -en azından ilk etapta- 320 kilometre menzile sahip olacak. Bu da Jaguar I-Pace ya da Tesla Model X gibi diğer SUV'lerle kıyaslayınca oldukça az kalıyor; çünkü I-Pace tek şarjda 385 kilometre gidebilirken Model X 380 kilometre gidiyor. Mercedes, EQC'nin 80 kilowatt-saatlik bir şarj aletiyle, 40 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebileceğini belirtti.

Rakipleriyle karşılaştırıldığında biraz daha geride görünen elektrikli otomobil, aslında birçok önemli özelliği içeriyor. SUV, Mercedes'in yeni MBUX arayüzlü eğlence ve bilgi sistemine (infotainment system) sahip. Aracın konsolunda, 10.25 inçlik büyükçe bir ekran bulunuyor. Isıtmalı koltuklar, 19 inçlik tekerlekler, rose gold döşeme detayları ve adaptif farlar ise standart olarak geliyor. İsteğe bağlı özelliklerde ise 64 renkli ortam ışıklandırması ve Mercedes'in sürücü asistanı paketi bulunuyor.

Diğer büyük otomobil üreticilerinin yaptığı gibi, Mercedes-Benz (ve ana şirketi Daimler), önümüzdeki yıllarda daha fazla elektrikli araba üretebilmek için milyarlarca dolarlık Ar-Ge çalışması yapıyor. EQC ise Mercedes'in EQ serisi elektrikli araçlarından ilki konumunda.

Rakiplerinin çoğu 320 kilometreden daha uzun menzil seçeneği sunan araçlara sahipken; Daimler, Mercedes-Benz'in lüks araba imajına güveniyor gibi duruyor. Aracın Türkiye'ye ne zaman geleceği ya da gelip gelmeyeceği ise bellirsiz. Mercedes-Benz EQC'nin yayınlanan fotoğrafları ise oldukça heyecan verici duruyor.