2000’li yılların en ikonik arabalarından olan Mercedes-Benz SLR McLaren’in, gelecekte nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi?

Mercedes-Benz SLR McLaren, Mercedes-Benz ve McLaren’in işbirliğiyle ortaya çıkan, lüksle performansı birleştirmeyi amaçlayan bir projeydi. 1955 300 SLR yarış otomobilinden ilham alınarak oluşturulan 1999 Vision SLR konsepti, projenin temelini oluşturmuş idi.

Sonuç olarak ortaya 5.4 litrelik bir V8 motora sahip bir canavar çıkmıştı. Yapısı itibariyle SLR tanımına çok uymasa da, teknolojik ilerlemenin zirve noktası olarak isim yapmış ve döneminin en ikonik arabaları arasında yer almıştı.

Invisive Tasarım Stüdyosu’nun yeni çalışması, gelecekte yapılacak bir SLR Vision konseptinin nasıl gözükeceğini gösteriyor. Aracın teknik özelliklerini hayal gücüne bırakan tasarımcılar, Mercedes-Benz’in genel tasarım hatlarına kendi yorumlarını katmışlar. Tasarım stüdyosu, bu konseptin lüks bir araç ile spor bir aracın kusursuz bileşimi olduğunu iddia ediyor. Mercedes-Benz uzun zamandır bu tarz bir araç geliştirmeye çalışıyor.