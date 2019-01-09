Mercedes ve NVIDIA Yapay Zekalı Araçlar İçin Ortaklık Kurdu

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte otomotiv sektöründe de radikal değişimlerle karşımıza çıkmaya hazırlanan firmalar, dev ortaklıklar kuruyor. Bu ortaklıklardan en büyüğü Mercedes-Benz ve Nvidia firmalarının yapay zeka üzerine çalışmalar yapması amacıyla gerçekleştirildi.

Teknolojinin yapay zeka üzerine hızlı bir şekilde evriliyor olması, hayatlarımızın her alanına etki etmeye başladı. Dev otomobil üreticileri de bu durumun farkında olarak, şimdiden kollarını sıvadı. Yeni jenerasyon araçları için alışılmışın dışında teknolojiler kullanmayı planlayan Alman devi Mercedes-Benz, bu yolda önemli bir adım atarak Nvidia ile ortaklık sağladı.

İki dev şirketin kurdukları ortaklık aslında çok yeni değil. Daha önceki yıllarda da Daimler ve Nvidia sürücüsüz araçların geleceği üzerine uzun vadeli bir iş birliğine varmışlardı. Yapılan yeni anlaşma ile özellikle yapay zeka konusunda çalışmalar yürütecek olan iki firma, geleceğin otomobillerine yapay zekayı nasıl entegre edecekleri konusunda çalışmalar yapacaklar.

Her iki şirketin yöneticileri de gelecekte trend olacak, tamamen farklı bir teknoloji üzerine çalıştıklarını belirtirlerken; sürücüsüz otomobillerin bambaşka bir boyuta taşınacağını ifade ettiler. CES 2019'da uzun vadeli iş birliklerini duyuran iki dev firmanın yöneticileri, önümüzdeki beş sene içerisinde sürücüsüz taksileri yollara çıkarmaya hazırlandıklarını duyurdular.