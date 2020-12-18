Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle Görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, COVID-19 aşısı geliştiren Alman firma BioNTech'in başındaki iki Türk bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile bir görüşme gerçekleştirdi. Merkel, iki bilim insanına kendileriyle gurur duyduklarını söyledi.

COVID-19 virüsüne karşı ABD'li ilaç şirketi Pfizer'le birlikte aşı geliştiren BioNTech'in Türk asıllı kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de övgü aldı. Almanya merkezli şirketleri BioNTech'in Pfizer'le birlikte geliştirdiği ve yüzde 94 koruma sağlayan COVID-19 aşısı, şu sıralar tüm dünyada en fazla güvenilirliğe sahip aşılardan biri olarak kabul ediliyor.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, geliştirdikleri başarılı aşının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir video görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel, Türk asıllı iki bilim insanına " Sizinle çok büyük gurur duyuyoruz. Bunu hükümetimiz adına söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"İnsan hayatı için çok önemli"

Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu COVID-19 aşısının insan hayatı için son derece önemli olduğunu belirterek, aşının COVID-19 nedeniyle yaşanan ölümleri önemli ölçüde düşürmesini beklediklerini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 toplantısında Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Türk kökeninden bahsettiğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı da mutlu olduklarını belirtti.

"mRNA teknolojisine inandınız"

Sözlerine mRNA teknolojisiyle devam eden Merkel, "Teknolojinize inandınız. Şu anda dünya olağanüstü bir durumda olmasına rağmen böyle bir mRNA teknolojisi hızla piyasaya çıktı. Bu harika bir araştırma başarısının bir ifadesidir. Bilime inanmalı ve desteklemeliyiz. mRNA teknolojinizin potansiyeli tükenmedi. Büyük bir sorumluluk üstlenmek etkileyici. Başardığınız için tebrikler" dedi.

Uğur Şahin ise, 11 ayda geliştirilen aşının bu kadar hızlı geliştirilmesinin ardında 30 yıldır sürdürülen bağışıklık sistemi güçlendirme ve kanser çalışmalarının olduğunu söyledi. İlk günden beri kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Şahin, 60 farklı ülkeden pek çok araştırmacının aşı çalışmalarında bulunduğunu söyledi.