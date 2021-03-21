Merkez Bankası Başkanı Değişimi Piyasaları Nasıl Etkiler?

Geçtiğimiz gün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal Görevden alınmış ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Uzmanlar, TCMB'nin en üst kademesinde yaşanan bu değişikliğin piyasaları nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal, geçtiğimiz gün Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınmıştı. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yerine göreve Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanırken böylelikle Türkiye'de son iki yılda üç TCMB başkanı değişmiş oldu.

Bu kararın piyasaları nasıl etkileyeceği konusunda ise uzmanlar ve analistlerin görüşleri karamsar bir tablo çiziyor. Birçok farklı analist pazartesi gününün oldukça sert geçeceği görüşündeyken kurun ise yeniden yükselme eğilimine gireceği düşünülüyor.

TL'de satış dalgasının başlaması bekleniyor:

Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities'ten gelişen piyasalar baş stratejisti Cristian Maggio, yayımladığı piyasa notunda TL'nin birkaç gün içinde yüzde 10-15 kadar düşmesinin beklenebileceğini aktardı. Maggio'ya göre pazartesi günü Asya piyasalarının açılmasıyla beraber Türk lirasında satış dalgası başlayabilir.

Dolar/TL kurunun tekrardan 7,50; 7,79 ve 8,00 seviyelerine kolaylıkla çıkabileceğini aktaran Maggio, Türk yetkililerin bu satış dalgasına karşı bazı önlemler alsa da alınan bu önlemlerin uzun vadede başarılı olmasını beklemenin zor olduğunu sözlerine ekledi.

Guardian gazetesine konuşan Londra merkezli BlueBay varlık yönetimi şirketi gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash ise konu hakkında "Bu kamu politikaları açısından Brexit kadar kötü bir karar; ülke tarihinde hatırladığım en kötü kararlardan biri" ifadelerini kullandı. Ash, piyasalar hakkında da "Piyasalar bu konuda ne düşündüklerini pazartesi günü açıklayacak ve büyük ihtimalle bu çirkin bir tepki olacak" yorumunda bulundu.

Cuma günü içerisinde 7,18 TL seviyesine kadar gerileyen dolar/TL kuru haftayı 7,21 seviyesinden kapatırken, Euro/TL ise 8,59 seviyesinden kapanış yaptı.

Geçen hafta faiz, 200 baz puan artırılmıştı

Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığında geçen hafta düzenlenen son Para Politikası Kurulu'nda, politika faizi olan 1 haftalık repo faizi 200 puan artırılmış ve faiz oranı yüzde 17 seviyesinden yüzde 19'a yükselmişti. Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınması, hükümetin son birkaç aydır artırılan yüksek faizden memnun olmayan politikalarının bir yansıması olarak yorumlanıyor.

Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyona vurgu yapmıştı

Şahap Kavcıoğlu, TCMB başkanı olarak atandıktan sonraki ilk açıklamasında TCMB'nin enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanımına dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

Düşük faizin kaygılandırıcı sonuçları olabilir

Her fırsatta faizlerin düşük tutulması gerektiği görüşünü ciddi bir şekilde savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşük faizle enflasyonla mücadele edilebileceğini düşünüyor. TCMB Başkanı Kavcıoğlu da geçen ay Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan makalesinde yüksek faizlerin dolaylı enflasyonu arttırdığını aktarmıştı.

Buna karşın ekonomistler, faizin yüksek tutulmasının enflasyonla mücadelede en önemli araçlardan biri olduğunu vurguluyor. Bu noktada Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, en son BBC Türkçe için yazdığı makalesinde, "Faizin düşmesinin bir ön koşulu var; o da enflasyonu düşürmek. Enflasyon düşmeden faiz düşürmek geri teper. Ekonomiyi canlandırmak şöyle dursun, daha çok kırılganlık yaratır" ifadelerini kullandı.

'Uzun ve karanlık bir pazartesi günü olacak'

Analistler, Naci Ağbal'ın 7 Kasım'da görevinin başına gelmesinin ardından daha Ortodoks bir tavırla politikayı düzeltmeye başladığını vurguladı. Reuters haber ajansına konuşan bir fon yöneticisi, haftanın ilk işlem günü için "Uzun ve karanlık bir pazartesi günü olacak" yorumunda bulundu.

Guardian'a konuşan yerel bankada bir borsacı, Kavcıoğlu'nun önümüzdeki nisan ayında düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısından önce faizleri indirmesinin beklenebileceğini söyledi. Capital Economics'ten analist Jason Tuvey ise piyasa notunda, "Türkiye'nin karmaşık bir ödemeler dengesi krizine doğru ilerlemesi şimdi yüksek bir ihtimal olarak görülüyor" dedi.

'Piyasada şok etkisi yarattı'

Dünya Gazetesi Yazarı Tuğrul Belli, dolar/TL'nin ilk başta 7,80 seviyesini görebileceğini belirterek şöyle dedi: "Sonuç olarak yüzde 19'luk faiz gerçeği varken ne kadar satış gelir, nerede bir dengelenme olur izleyip göreceğiz.Yukarı yönlü hareketin devamı tarihi zirve olan 8,5'ler civarında gerçekleşebilir. Piyasaları yatıştırıcı ve güven verici mesajlar verdiği takdirde TL üzerindeki olası baskı azalacaktır."

Dünya gazetesine konuşan Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ise bu beklenmedik görevden almanın piyasada şok etkisi yarattığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Henüz kararın alınma gerekçesiyle ilgili bir açıklama yok. Ancak bunun yeni yönetimin sıkı para politikaları noktasındaki şahin duruşu nedeni ile olabileceğini düşünüyoruz. Kararla ilgili bir açıklama gelirse oluşan belirsizlik bir parça dağılabilir. Tüm bu çerçevede hafta açılışında kurda yukarı yönlü ve dalgalı bir hareket beklemekteyiz.

Şimdilik yeni yönetimin eski yönetim kadar 'sıkı duruş' sergilemeyeceğini düşünüyoruz. Bunun kurda orta uzun vadede yukarı yönlü etki yaratması muhtemel."