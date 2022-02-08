Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ihracatçılara tanıdığı reeskont kredisi kullanımına, dövizlerini TL’ye dönüştürme şartı koştuğunu açıkladı.

Merkez Bankası, ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek ve Türk Lirasının değerini arttırabilecek bir adım atıyor. Yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ihracatçılara verdiği reeskont kredisi kullanımlarında dövizlerini Türk lirasına dönüştürme şartı koşulacak.

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı’nda yapılan değişiklikler ile birlikte 30 Nisan 2022’ye kadar alınan kredilerde döviz mevduatlarının %10’unun, 31 Temmuz 2022’ye kadar ise %20’sinin Türk Lirasına dönüştürülmüş olması veya bunun gerçekleşeceğine dair taahhüt verilmesi gerekiyor.

Dövizlerin TL’ye dönüştürülmesi ile reeskont kredisi, Türk Lirasına değer katan bir sisteme dönüşecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ihracatçılara sağladığı reeskont kredisi hakkı sayesinde geçtiğimiz yılda rezervlere 21,1 milyar dolarlık bir katkı sağlanmıştı. Değiştirilen dövizi TL’ye çevirme şartı ile 2022 mali yılı içerisinde reeskont kredilerinin rezervlere ve Türk Lirasının değerine çok daha fazlı katkı yapması bekleniyor.

Son olarak, 1 Ağustos 2022 tarihinden sonra alınacak reeskont kredilerinde döviz mevduatlarının %20’sinin kesin olarak Türk Lirasına dönüştürülmüş olması gerekiyor. Siz yapılan değişiklik ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.