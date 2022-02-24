Kur Korumalı TL Hesaplarına Yönelik Önemli Faiz Düzenlemesi

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte kur korumalı TL hesaplarına uygulanacak faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen oranın en fazla 300 baz puan üstünde olacak. Uygulama, 21 Şubat'tan itibaren açılan hesaplar için geçerli olacak.

Doların 18 TL’yi aştığı 20 Aralık 2021 tarihinde duyurulan ve vatandaşın Türk Lirası’ndan çıkmasını engellemeyi hedefleyen Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kur Korumalı TL Hesaplara (KKH) uygulanacak faize düzenleme geldi.

Karar göre, mevduat bankalarının 21 Şubat’tan itibaren açılan KKH’lere uygulayacağı faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak. Bu kapsamda 3 aydan kısa ve 12 aydan uzun olmamak şartıyla açılacak KKH’lere yapılacak ödemelere ve kur farklarının hesaplanmasına ilişkin uygulama talimatı TCMB tarafından belirlenecek.

Uygulanacak faizde önemli düzenleme:

Kararın 5. maddesinin 4. bendinde belirtilen yeni uygulamaya göre mevduat bankalarının KKH’lere uygulayacağı azami faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde olacak.

Ayrıca karara eklenen geçici maddeye göre, vadesinden önce kapatılan mevduat ve katılma hesaplarından yapılan kesintiler; varsa nemaları ile birlikte bankalar tarafından bugün itibarıyla 3 iş günü içinde destek hesabına aktarılacak. Destek hesabına ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB arasında imzalanacak protokolle belirlenecek.

Karar, 21 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.