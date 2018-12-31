Acil nakit ihtiyaçlarında en sık başvurulan yöntem kredi kartından nakit avans ya da taksitli nakit avans çekmek olsa da Merkez Bankası tüketici kredilerinin kullanılmasından yana.

Belli bir miktarın üzerinde nakit ihtiyacı olduğunda ATM’ler iki alternatif sunar. Bunlar taksitli nakit avans ve tüketici kredisi. Kredi kullanmak zaman zaman daha avantajlı hale gelebiliyor.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, 2019’un ilk 3 aylık döneminde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizin değişmeyeceğini duyurdu. Merkez Bankası bu açıklamayı bir de tavsiye ile bitirerek, “Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirliyor. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kart yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.” ifadesini kullandı.

Kart mı, Taksitli Nakit Avans mı?

Bu konuda karar vermek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusu. Bunlardan vade, faiz oranı ve ihtiyaç miktarı. Düşük meblağlar için bankalar zaten kredi vermez, kredi işlemlerinin bir alt limiti olur. Yani acil olarak 350 TL lazımsa onu ancak nakit avans ile karşılayabilirsiniz.

İlk olarak faiz oranı burada göz önüne alınması gereken bir konu. Bankaların genellikle avanslara yansıttıkları faiz oranı sabittir ancak kredi notunuz değişiklik gösterir. Kredi notunuz iyiyse ve bankadan düşük faizle kredi çekebiliyosanız, bu yöntemi denemeniz daha faydalıdır.

‘Kredili Mevduat Hesabı’ olarak da adlandırılan nakit avans seçeneklerinde limitiniz, kredi kartınızın limitini aşamaz. Çektiğiniz miktar da kredi kartı limitinizi daraltır. Örneğin 3000 TL taksitli nakit avans çekerseniz, kartınızın limitinden 3000 TL’lik bir kısmı da doldurmuş olursunuz. Kredilerde böyle bir durum yoktur.

Son olarak, tüketici kredilerinin vadesi 36 aya çıkabiliyor ancak taksitli nakit avans seçeneğinde limit 12 ay ile kısıtlı.

Nakit avans işleminin avantajı ise evrak süreci olmadan, çok hızlı bir şekilde nakit ihtiyacının giderilmesini sağlıyor olması.