Merkez Bankası, Yılın İlk Faiz Kararını Bugün Açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Ulusal ve uluslararası sahada pek çok ekonomist ise beklentisini faizin sabit tutulacağı şeklinde açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz aylarda açıkladığı faiz kararlarıyla Türk Lirası’nın değer kaybını göze almıştı. Faiz aşağı çekildikçe değer kaybeden TL sonrasında dolar ve euro peşi sıra rekorlar kırmış, 1 dolar 18 TL’yi aşmıştı. Merkez Bankası, son olarak 14 Aralık’ta faiz kararını açıklamış ve politika faizini %14’e çekmişti.

2022 yılı için Türkiye’de belirsizlik sürerken bugün, merakla beklenen yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından saat 14.00’da faiz kararını açıklayacak. Peki bu yılın ilk faiz kararı hakkında beklentiler ne yönde?

BloombergHT’nin faiz anketi: %14 seviyesinde sabit bırakılacak

BloombergHT tarafından yapılan faiz anketine göre 19 kurumun medyan beklentisi, Merkez Bankası’nın politika faizini %14 seviyesinde sabit bırakacağı yönündeydi. Ankete katılan bir kurum ise faizin 50 baz puan indirimle %13,50 seviyesine çekilmesini düşündüğünü aktardı. Faizlerin ocak ayında artırılacağı yönündeyse hiçbir tahmin yoktu.

Yıl sonu faiz beklentisi ise fazlasıyla geniş bir yelpazeden oluşuyor. Yıl sonu faiz beklentisinde en düşük beklenti %9 olurken, en yüksek beklentiyse %22 idi.

AA Finans anketi de faizin sabit bırakılacağı yönünde sonuç çıkardı

Anadolu Ajansı’nın düzenledi ankete katılan ekonomistlerin tamamının politika faizinin %14’te sabit bırakılacağını tahmin ettiği ifade edildi.

Uluslararası bankalarda da beklenti aynı:

Societe Generale, Unicredit, ve Bank of America, paylaştıkları açıklamalarında TCMB’nin politika faizini %14’te sabit bırakmasını beklediklerini belirtti. Societe Generale, TL değer kaybını sınırlamak için alınan önlemlerin TL’deki düşüşü önlemede yetersiz olacağını, Unicredit, TCMB’nin TL değer kaybını yeniden tetikleyecek bir karardan kaçınacağını ve Bank of America, TCMB’nin ilk çeyrek sonuna kadar faizi sabit tutmasını beklediğini ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da düşecek faiz de

Arnavutluk ziyareti sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir ara biliyorsunuz 12’ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek.” ifadelerini kullandı.