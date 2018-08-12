Mesai Saatleri Dışında Çalışmak Sosyal Hayata Zarar Veriyor

Telefonlar, bilgisayarlar ve her an 'çevrimiçi' kalabilmek, ilk bakışta büyük bir özgürlük gibi görünse de iş hayatını evimize sokması sebebiyle büyük zararları da var.

Artık mesai saatleri pek çok iş grubu için bir şey ifade etmiyor. Neredeyse tüm sektörlerin çalışanları, her an ulaşılabilir olma imkanı sağlayan modern iletişim araçları ile işlerini bitirip eve geldiklerinde bile çalışıyorlar. Cevaplanması gereken bir e-posta ya da açılması gereken bir iş telefonu muhakkak oluyor ve bu da iş stresinin, günün sonunda bile devam etmesine sebep oluyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde bu konu uzun zamandır gündemde ve Fransa, Almanya, İtalya ve Filipinler gibi ülkelerde bir süredir mesai saati biten bir bireye iş ile ilgili mail ya da mesaj atmak yasaklanmış durumda. Çalışanlar, iş saateri bittikten sonra gelen hiçbir arama ya da mesaaja cevap vermek zorunda değil ve bu hak yasalarla korunuyor.

Konu son olarak ABD'de de gündeme geldi ve durumla ilgili yapılmış bir bilimsel araştırma da aslında bunun tüm dünyanın konusu olması gerektiğini gösteriyor. Virginia Tech'de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, mesai saatleri dışında evden bir şekilde çalışmaya devam etmek, kişinin stres seviyesini artırıyor ve daha agresif hale getiriyor.

Yine aynı araştırmaya göre bu durum yalnızca bu 'fazla çalışan' kişileri değil, ailelerini de olumsuz etkiliyor. Stres seviyesi artan kişi, işin stresini evine taşımış oluyor ve bu da evin de stres altında kalmasına sebep oluyor. Bunun sosyal hayatı ve aile içi gerilimi artırarak sosyal dengeleri zedelediği söyleniyor. Tam olarak bu sebepten de ülkelerin bu durumun önüne geçecek politikalar izlemesi bekleniyor.