Mesane Kanseri Araştırmalarında Önemli Bir Adım Atıldı

York Üniversitesi'nden bilim insanları, sigara içmekten kaynaklı zehirli maddelerin DNA'mızda yarattığı hasarı yeniden üretmeyi başaran bir araştırmaya imza attı. Yeni keşifle birlikte bilim insanlarının mesane kanseri ve bu hastalığın sigara içmekle olan bağına ilişkin önemli bir keşif yaptıkları düşünülüyor.

Bilim insanlarının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı konulardan biri de mesane kanserine neyin neden olduğudur. Kesin bir iddiada bulunmak hâlâ güç olsa da sigara içmenin hastalığın ana risk faktörü olduğu düşünülüyor. Kanada'daki York Üniversitesi'nden bilim insanları, laboratuvar ortamında mesane dokuları geliştirerek bunu sigara kaynaklı zehirli parçacıklara tabi tuttu. Elde edilen sonuçla birlikte mesane kanseri araştırmalarında önemli bir eşiğin aşılmış olabileceği düşünülüyor.

Dr. Simon Baker ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmada, sigara kaynaklı zehirlere maruz kalan dokuların zarar görmesi sağlandıktan sonra 3 milyar harften oluşan genetik kod (DNA) incelendi. Bu inceleme, 'mutasyon imzası' adı verilen değişim örüntülerini bulmak için yapıldı. Dr. Baker, mutasyon imzalarını bir suç mahallindeki parmak izlerine benzetiyor. Bir kanserdeki DNA'ya bakıldığında kansere neden olan tüm suçluların parmak izlerini görebiliyorsunuz.

Mesane kanserinin ana risk faktörü sigara olmayabilir:

Dr. Baker, DNA hasarının sigaradaki zehirlerden ya da güneşten gelen ultraviyole ışınlardan kaynaklanabileceğini, bunun yanı sıra tamamen bilinmeyen bir kaynağının dahi olabileceğini söyledi. Araştırmaya bakılırsa sigara zehirleri laboratuvarda üretilen mesane dokularının DNA'sına kendi ayırt edici parmak izini bırakıyor. Bununla birlikte mesane kanseri olan bir hastanın mesanesindeki DNA incelenirken sigara zehrinin yalnızca küçük miktarda bir hasara neden olduğu görülüyor.

Dr. Baker'ın buradan çıkardığı sonuç, sigara içmek mesane kanserinin ana risk faktörlerinden biri olsa da sigara zehirlerinin DNA'yı doğrudan bir biçimde hasara uğratması, bu kanserin gelişiminde ana neden değil. Belki de sigara zehirleri diğer DNA hasarlarını hızlandırıyor olabilir. Bilim insanları, şimdi 'APOBEC' adı verilen bir enzim ailesine odaklanacaklar.

APOBEC enzimleri, virüsün DNA'sını mutasyona uğratarak o virüsü yok ediyor ve bu, bizim bağışıklık sistemimizin enfeksiyonlara karşı gösterdiği temel tepkilerden biri ancak son zamanlarda yapılan araştırmalara bakılırsa bu enzim ailesi, bazı kanser türlerinde yanlışlıkla kendi DNA'mızı hedef alıyor olabilir. Araştırmanın bir sonraki aşamasında APOBEC enzimlerinin mesane hücrelerinde nasıl ve neden aktive olduklarını anlamak hedeflenecek.