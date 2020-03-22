Meslek Liseleri Ayda 2 Milyon Cerrahi Maske Üretebilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinin koronavirüs önlemleri kapsamında ayda 2 milyon cerrahi maske üretebileceğini söyledi. Özer, cerrahi maske üretimi için 37 meslek lisesine altyapı yatırımları yaptıklarını ve tüm okulların üretimine geçtiğini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 13.598 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında meslek liselerinde cerrahi maske üretimi sürüyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, meslek liselerinin koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında ayda 2 milyon cerrahi maske üretebileceğini söyledi.

Özer, AA'ya yaptığı açıklamada, cerrahi maske üretimi için 37 meslek lisesine altyapı yatırımları yaptıklarını ve tüm okulların üretimine geçtiğini belirtti. Üretim için seçilen okullardan güzel haberler geldiğini söyleyen Özer, "Deneme üretimleri tamamlandı. Kısa sürede ilk maskeler üretildi. İhtiyaçları karşılayabilmek için üretim yapan meslek lisesi sayımızı 50'ye çıkarttık. Üç özel eğitim meslek okulumuz da üretim yapmak istedi ve 50 okula onları da dahil ettik. Üretim kapasitemizi hesapladık. Ayda yaklaşık 2 milyon cerrahi maske üretebilecek durumdayız." diye konuştu.

Yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz

Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrenci ve öğretmenlerinin 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesini yıllardan beri başarılı bir şekilde yürüttüğünü aktarırken, bu proje kapsamında "Hem öğrencilerin eğitimleri sırasında çevrelerine duyarlı olma ve başkalarının dertleriyle dertlenme bilinci kazanıyor hem de sundukları hizmetlerle topluma faydalı bireyler olmanın mutluluğunu yaşıyorlar" dedi.

Özer, konuşmasının devamında, "Bu süreçte, bu projenin içeriğini Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzle değiştirdik ve üretilen cerrahi maskelerin öncelikli olarak yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılması kararı aldık. Bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, projede yer alan ve büyük emek veren tüm yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında başlattığı maske üretimi kapasitesini artıran MEB, 21 ilde 37 okulda cerrahi maske üretilmesi için çalışma yapmıştı. Program kapsamında ilk etapta 100 bin cerrahi maske üretildi. Sonrasında Bakanlık, cerrahi maske üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısını 50'ye çıkardı.

Program kapsamında cerrahi maske üreten okullara özel eğitim meslek okulları da katıldı. Bu kapsamda İstanbul Silivri Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bursa Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu da cerrahi maske üreten okullara dahil oldu.