Facebook Messenger, Facebook Hesabı Olmadan Kullanılamayacak

En popüler sosyal medya uygulamalarına ve platformlarına sahip olan Facebook’un sahibi olduğu Messenger’da yeni bir değişiklik yapıldı. Bundan sonra Facebook hesabı oluşturulmadan Messenger uygulaması kullanılamayacak.

Facebook’un sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması Messenger’a sadece cep telefonu numarası ile kaydolmak mümkündü. Ancak görünüşe göre artık bu mümkün değil, yeni kullanıcıların Messenger kullanabilmesi için Facebook hesabı açmaları gerekiyor.

Bazı kullanıcılar tarafından yapılan bu keşif sonrası, insanlar şikâyetlerini dile getirmeye başladılar. İnsanların bu şikâyetlerinin sebebi ise Facebook hesaplarını bağlamadan Messenger hesaplarına giriş yapamamaları.

Facebook, değişikliği onayladı

Yaşanan bu değişiklik, Facebook’un Yardım Merkezi tarafından da onaylandı. “Messenger’a Facebook hesabım olmadan giriş yapabilir miyim?” sorusu için artık olumsuz bir cevap yer alıyor. Bu sorunun cevabı “Hayır, Messenger kullanmak için Facebook hesabı oluşturmanız gerekiyor” şeklinde değiştirildi. Ancak bu değişiklik birçok kullanıcıda henüz gözükmüyor.

Arkadaşlarıyla iletişim için Messenger kullanan kullanıcıların başka bir uygulamaya geçip geçmeyeceği ya da bir Facebook hesabı oluşturup oluşturmayacakları onlara kalmış durumda. Tabii Facebook ile Messenger arasındaki bağlantı düşünüldüğünde Facebook’un böyle bir strateji gütmesi nispeten anlaşılabilir.

Ancak birçok kullanıcı, Facebook’un WhatsApp için de böyle bir stratejiye gitmesi konusunda endişeleniyor. Birçok kişi, WhatsApp’ın Facebook tarafından satın alındığını bilmiyor ve sosyal medya devinin dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi için de böyle bir karar alması, kullanıcıları Telegram gibi farklı alternatiflere yönlendirebilir.

Tüm bunlara ek olarak Facebook’un Almanya’da açılan patent ihlal davasını kaybettiğini de hatırlatmak gerekiyor. Facebook’u dava eden Blackberry; Facebook, WhatsApp, Messenger ve Instagram gibi uygulamalarda kendi patentinin ihlal edildiğini iddia etmişti. Bu davanın Facebook’un aleyhine sonuçlanması, bu uygulamaların en azından Almanya’da kullanılamayacağı anlamına da gelebilir.