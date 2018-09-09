Mesut Özil, e-Spor Takımı Kuracağını Açıkladı

Türk asıllı profesyonel futbolcu Mesut Özil, FIFA 19 için e-Spor kadrosu kurmaya hazırlanıyor. Özil’in daha önceki senelerde e-Spor alanına ilgisinin zaten olduğu biliniyordu.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Türk asıllı profesyonel oyuncu Mesut Özil, Almanya milli takımını bıraktıktan sonra yeni kararlar almaya başladı. Şu anda Arsenal’da forma giyen ünlü futbolcu, e-Spor alanına adım atma kararı aldı. Geçen sene FIFA’nın düzenlediği e-Spor Dünya Kupası’nda elçi olan Mesut Özil, bu atmosferi çok beğenmiş olacak ki kendine ait bir e-Spor takımı oluşturma kararı aldı.

FIFA e-Spor Dünya Şampiyonası’nda geçen sene şampiyon olan Suudi Arabistanlı oyuncu Mosad “Msdossary” Aldossary ile görüşmeler yapan Özil, yetenekli oyuncunun dışında farklı alternatiflere de göz atıyor. Team Ozil adı altında kurulacak e-Spor takımının dünyanın en iddialı FIFA oyuncularından oluşması bekleniyor.

Gelecekte daha fazla ön planda olması beklenen e-Spor’a bu şekilde giriş yapan Mesut Özil’in ülkemizde yer alan oyuncularla konuşup konuşmadığı şu anda bilinmiyor. Önümüzdeki dönemde başlayacak FIFA 19 turnuvalarında yarışması beklenen oyuncuların arasında en az bir Türk oyuncuyu da görmek çok hoş olurdu.

Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda kendisine “ırkçılık” yapıldığını gerekçe göstererek Almanya milli takımı ile yollarını ayırdığını belirtmişti. Özil’in bu kararı başta Almanya ve Türkiye olmak üzere tüm dünya basınında geniş yer almıştı.