Meta ile bağımsız geliştirici Andre Elijah, davalık oldu. Geliştirici, Quest için geliştirdiği fitness uygulamasının bir anda iptal edildiğini ve parasını da alamadığını savunuyor. Davanın büyüklüğü, 353 milyon dolar!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta, ABD'de ilginç bir dava ile karşı karşıya. Andre Elijah isimli bir geliştirici tarafından açılan dava, Meta'nın arka planda geliştiricilere ambargo uygulamış olabileceğini düşündürüyor. Gelin hep birlikte bu ilginç olaya yakından bakalım.

Andre Elijah, Meta'nın sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğü Quest için "AEI Fitness" isimli bir uygulama geliştirdi. Taraflar, bu uygulama için arka planda da anlaşma yaptılar. Hatta Elijah, uygulama için büyük bir prodüksiyona sahip olan bir tanıtım videosu hazırlandığını, bu tanıtım videosunun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Meta Connect isimli etkinlikte gösterilmesi için planlandığını söylüyor. Ancak böyle bir tanıtım videosu göremedik.

Meta, geliştiriciyi "kara listeye" almış

AEI Fitness, geliştiricisi, Meta Connect etkinliğinden dakikalar önce ilginç bir haber aldığını ifade ediyor. Geliştiricinin iddiasına göre Meta, Andre Elijah'ı kara listeye almıştı. Üstelik bu kararı son dakikaya kadar bildirmemişti. Andre Elijah, kendisine tam olarak şu cümlelerin kurulduğunu iddia etti:

Proje sona erdi, size paranızı vermiyoruz.

Peki Meta, neden böyle bir şey yaptı?

Dava dosyasına giren belgelerde, Andre Elijah'ın Meta haricinde Apple ve ByteDance ile de görüşmeler gerçekleştirdiğine değiniliyor. Bu görüşmelerde hem Apple hem de ByteDance, Elijah'ın uygulamasını kendi platformlarında yayınlayacaklarını söylemiş. Ancak bu durum, birkaç yıl sonra gerçekleşecekmiş. İşte Meta, buna sığınarak geliştiriciyi kara listeye almış. İkili arasında nasıl bir sözleşme olduğunu bilmiyoruz ancak Meta, geliştiriciyi rakip şirketle görüştüğü için engellemiş gibi duruyor.

1.5 milyon dolar gelir elde eden geliştirici, 300 milyon doların üzerinde tazminat istiyor

Andre Elijah'ın ifadesine göre Meta, geliştiriciye şimdiye kadar 1.5 milyon dolarlık ödeme yaptı. Ve ödemeler devam edecekti. Ancak davaya konu olan anlaşmazlık, geliştiriciye ödeme yapılmasını da engelledi. Elijah ve avukatları, toplam zararın 353 milyon dolar civarında olduğunu belirterek, bu paranın kendisine ödenmesini istiyor.

Meta'nın bu dava ile ilgili açıklama yapmadığını belirtelim.