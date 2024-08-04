Meta, şartlarını kabul eden ünlülerin seslerini asistanlarında kullanacak. Bu uğurda firma milyonlarca doları gözden çıkarmış durumda.

Meta, Hollywood'un ünlü isimlerinin seslerini yapay zekâ projelerinde kullanmayı amaçlıyor. Bu proje için Meta'nın pek çok büyük yıldıza teklif götürdüğü ve milyonlarca dolarlık teklifler sunduğu bildirildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı gelişmelere göre Meta, anlaşmaları yaptıktan sonra ünlülerin seslerini kullanarak bir dizi araç geliştirilecek. Bu araçlar da gelecek ay gerçekleştirilecek olan Meta Connect sırasında tanıtılacak.

Google Asistan ve Siri benzeri olacak.

Meta'nın şimdiye kadar teklif götürdüğü bazı isimler de ortaya çıktı. Bu isimler arasında Awkwafina, Judi Dench ve Keegan-Michael Key gibi ünlüler yer alıyor. Bu ünlülerin sesleri, Google Asistan veya Siri gibi bir sesli asistan sistemi için kullanılacak.

Öte yandan görüşmelerin oldukça sert geçtiği belirtiliyor. Bu durumun en temel nedenleri ise Meta'nın sesleri tek bir projede sabit bir süre boyunca kullanım hakları talep etmesi ve ünlülerin temsilcilerin daha sıkı koşullar sunması olarak gösteriliyor.

Meta'nın ünlülerin seslerini asistanlarda kullanmak için görüşmelere başlamış olması biraz şaşırtıcı bir gelişme. Teknoloji devi, ilk büyük yapay zekâ adımı olarak görülen ünlülerden ilham alınan sohbet botlarını yakın zamanda iptal etmişti. Ünlülerin seslerini yapay zekâyı eğitmek için kullanma konusu son dönemde sıkça tartışma konusu da olmuş ve SAG-AFTRA müzakerelerinde bir anlaşmazlık yaratmıştı.