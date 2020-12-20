Metacritic, oyundan filme kadar birçok yapıma dair eleştirilerin ve değerlendirmelerin bulunduğu bir inceleme sitesi. Son derece objektif bir değerlendirme sunan bu sitede 2020 yılının en iyi filmleri arasında yer alan 10 film ve belgeseli detaylarıyla birlikte sizlere aktardık.

Metacritic, oyun, film, dizi veya albüm gibi birçok farklı dalda değerlendirme yapan ve objektif bir şekilde bu değerlendirmeleri ilgilisiyle buluşturan bir web sitesi. Rotten Tomatoes gibi diğer değerlendirme sitelerinden en büyük farkı, sitede yapılan değerlendirmelerin ortalamasını alarak bir Metascore oluşturması.

2020 yılında pandemi film sektöründe negatif bir etki yaratsa da sinema salonlarında veya dijital platformlarda seyircisi ile buluşan yapımların sayısı bir hayli fazla. Bu yıl genellikle belgesel türündeki yapımların daha çok ilgi gördüğü ise bir gerçek. Biz de aralarında çoğunlukla belgesellerin bulunduğu Metacritic puanlarına göre en çok beğenilen 10 filme biraz daha yakından bakmak istedik. Keyifli okumalar dileriz.

Metacritic skorlarına göre 2020’nin en iyi 10 filmi:

Nomadland

Collective

David Byrne’s American Utopia

Time

Never, Rarely, Sometimes, Always

Hamilton

Small Axe: Mangrove

First Cow

Dick Johnson is Dead

City Hall

İnsanlığın en büyük sorunları ile başa çıkan bir belediyenin belgeseli: City Hall

Tür: Belgesel

Metascore: 88

Oyuncular: Marty Walsh

Belgesel niteliğindeki City Hall, bizi bir belediyenin içine doğru sürükleyerek; iklim, göçmenlik ırkçılık gibi problemlerle Boston yönetiminin nasıl başa çıktığını ve halkı daha kaliteli bir yaşam için nasıl işbirliklerine dahil ettiğini konu alıyor,

İzlemesi tam 248 dakika süren City Hall, Amerika’nın Boston şehrinde belediye başkanı Marty Walsh ve ekibinin yapmış olduğu siyasi ve politik çalışmaları göstererek Walsh’ın halkın refahı için ilgilendiği sorunları anlatıyor.

Hayata dair en büyük gerçeklerden birini yüzümüze vuran: Dick Johnson is Dead

Tür: Belgesel, dram

Metascore: 89

Oyuncular: Michael Hilow, Ana Hoffman, Dick Johnson

Ailemizden birini kaybedecek olmanın verdiği korku hepimizi dehşete düşüren acımasız gerçeklerden birisidir. Dick Johnson is Dead filmi de tam olarak bu korkuya odaklanarak, bir insanın kendini eninde sonunda kaçınılmaz gerçeğe doğru hazırlamak zorunda olduğunu anlatıyor. Filmin aynı zamanda Sundance Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü kazandığını da belirtelim.

Kristen Johnson’ın babası artık 86 yaşına gelmiştir ve hem Kristen hem de babası ölümden çok korkmaktadır. Kristen’ın hayalinde, ölümsüz olup babasıyla birlikte sonsuza kadar yaşamak gibi asla gerçek olamayacak fanteziler döner. Baba kız uzun süre kendilerini bu tür fantezilere kaptırsa da, Kristen babasının yaklaşmakta olan ölümünü kabullenmek zorundadır.

Vahşi Batı havasını özleyenlere: First Cow

Tür: Dram

Metascore: 89

Oyuncular: Alia Shawkat, John Magaro, Dylan Smith

Amerika yapımı bir western filmi olan First Cow, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülüne aday gösterilmiş ve Deauville Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanmış başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Film, yeni tanışan iki adamın ortak bir iş kurma ve güzel para kazanma planlarını anlatıyor.

Eski bir aşçı olan Cookie Figowitz, Amerika’nın batısına doğru gitmeye karar verir ve burada Çin’den Amerika’ya göç etmiş King Lu ile tanışır. Tanıştıktan sonra kürkçülük işine girmeye karar veren ikili, Oregon’da kendi işlerini kurup para kazanmaya çalışırlar. İkilinin kürkçülük işinde başarılı olabilmesinin tek yolu, zengin bir adamın sahip olduğu inekten geçer.

Bambaşka bir ülkede bambaşka bir kültürde hayata tutunanların hikayesi: Small Axe: Mangrove

Tür: Dram

Metascore: 90

Oyuncular: Shaun Parkes, Letitia Wright, Malachi Kirby

Small Axe, bir dizi olarak karşımıza çıksa da aslında serinin her bölümünde ayrı bir hikayeye film uzunluğunda yer veriliyor. 12 Yıllık Esaret adlı efsanevi filmin yönetmeni Steve McQueen, Small Axe dizisinin de yönetmen koltuğunda oturuyor.

Small Axe: Mangrove, 1969 - 1982 yılları arasında Londra’nın Batı Hint toplumunda geçen gerçek yaşanmış hikayeleri konu alıyor. Mangrove, Londra’nın diğer bölgelerinde pek hoş karşılanmayan yöresel yemeklerin Frank Critchlow’un restoranında gururla sunulmasını ve bu restoranın Batı Hint’liler için nasıl güvenli ve huzur buldukları tek yer haline gelmesini anlatıyor.

ABD'nin oldukça tuhaf bir hayat hikayesinde sahip ilk bakanlarından: Hamilton

Tür: Biyografi, dram, tarih

Metascore: 90

Oyuncular: Lin-Manuel Miranda, Phillipa Soo, Leslie Odom Jr.

Hamilton, tarihi bir film olmakla beraber içerisinde bulundurduğu müzikal öğelerle hem öğretici hem de son derece keyifli bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Film, Amerika’nın kuruluşunda büyük rol oynayan Alexander Hamilton’ın hayatını hiphop müziği ve sokak kültürü ile birleştirerek anlatıyor.

Hamilton, babası olmadan büyüyen, yoksulluk içerisinde yaşayan bir çocuktu. Doğduğu Nevis adasından Amerika’ya tek başına göç etmek zorunda kalan Hamilton, burada savaş nedeniyle George Washington’ın karargahına katılır ve gösterdiği faydalar sayesinde askeri olarak yükselmeye başlar. Hamilton, zaman içerisinde New York eyalet temsilciliğinden Amerika’nın ilk Hazine ve Maliye Bakanı olmaya kadar yükselir ve Amerika’nın kuruluşunda son derece önemli bir yere sahip olur.

Dramatik bir aile hikayesi: Never, Rarely, Sometimes, Always

Tür: Dram

Metascore: 91

Oyuncular: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin

Berlin Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü almaya hak kazanan bu filmin yönetmen koltuğunda 13 Reasons Why ve Beach Rats gibi yapımlarla başarısını kanıtlamış Eliza Hittman oturuyor.

Film, kırsal bir kesiminde yaşayan Autumn ve Skylar adlı iki kuzenin hikayesini anlatıyor. Autumn, beklenmedik bir şekilde istemediği bir çocuğa hamile kalmıştır ve tek başına ne yapacağını bilemez. Kuzenini kız kardeşi gibi sahiplenen Skylar, Autumn’u da alır ve hiç bilmedikleri bir yer olan New York’a gitmeye ve istenmeyen çocuğun bir şekilde çaresine bakmaya karar verir.

Yoksul bir çiftin banka soygununu gerçek görüntülerle anlatan gerilim dolu belgesel: Time

Tür: Belgesel

Metascore: 91

Oyuncular: Rob Rich II, Fox Rich, Freedom Rich

Gerçek video kayıtlarından oluşan görüntülere yer verilen bu belgesel, son derece ilham verici ve bir o kadar da üzücü bir konuyu alıyor. Tek hayalleri tipik bir Amerikan rüyası olan Rob ve Fox Rich'in gençlik yıllarında işlerinin ters gitmesiyle karşılaştıkları yoksulluk, çiftin sadece 5000 dolara ihtiyaç duymasıyla onları bankayı soymaya zorluyor.

Her ikiside silahlı soygun suçundan hüküm giyiyor ve Rob’a 60 yıl, Fox’a ise 2,5 yıl hapis cezası veriliyor. Fox, hapisten çıktıktan sonra kocasının özgürlüğü için çeşitli kampanyalar başlatıyor ve daha önce Rob’un hiç bir sabıkasının bulunmaması ve sadece ihtiyaçları olan 5000 doları çalmaları, 60 yıllık haksız bir ceza için bu kampanyalarda büyük rol oynuyor. 21 yıl süren mücadelenin sonunda ise Fox Rich elinden gelen her şeyi yaparak kocasının özgür kalmasını sağlıyor.

Müzisyenlerin hikayelerini izlemeyi sevenlere: David Byrne’s American Utopia

Tür: Belgesel, müzikal

Metascore: 93

Oyuncular: David Byrne, Jacqueline Acevedo, Gustavo Di Dalva

David Byrne, birçok kişinin bildiği ve severek dinlediği Psycho Killer adlı şarkının sahibi Talking Heads grubunun solisti. Broadway niteliğinde sunulan bu filmde ise, David Byrne, hem Talking Heads hem de American Utopia adlı albümündeki şarkılarla bir turneye çıkıyor ve izleyiciye müzik konusunda harika bir şölen sunuyor.

11 farklı müzisyenle çıktığı bu turnede David Bryne’s, bir turnede yaşanan her şeyi ve konser havasını son derece başarılı bir şekilde beyaz perdeye taşıyor. Müzikle ilgilenen ve özellikle Talking Heads tarzı grupları takip eden kişiler, bu Broadway oyununu mutlaka sevecek gibi duruyor.

İnsanların hayatından kim sorumludur? Cevabı burrada: Collective

Tür: Belgesel

Metascore: 95

Oyuncular: Razvan Lutac, Mirela Neag, Catalin Tolontan

Alexander Nagau’nun yönetmiş olduğu Collective, Zürih Film Festivali de dahil olmak üzere birçok festivalde onlarca ödüle layık görülmüş başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Film, Romanya’da 64 kişinin ölümüne yol açan bir yangının ardından yaşanan olayları ve halkın sağlığını tehlikeye atan bir sistemi açığa çıkarıyor.

Bir gece klubünde çıkan yangının ardından 27 kişi ölmesine rağmen, hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi edilemeyen 37 kişi daha vefat ediyor. Böyle bir skandalın üzerine gitmek isteyen bir grup muhabir, hastanede yapılan yolsuzluğu fark ederek Romanya hükümetinin kaynakları kendi çıkarları için kullanıp hastanelerde seyreltilmiş ilaç gibi daha az maliyet gerektiren, ancak hastaların ölümüne yol açan tedavi yöntemleri kullandığını öğrenir.

Metacritic'teki eleştirmen puanlarına göre yılın en iyi filmi: Nomadland

Tür: Dram

Metascore: 98

Oyuncular: Frances McDormand, Gay DeForest, Patricia Grier

Metacritic puanlarına göre en iyi film seçilen Nomadland, film festivallerinden onlarca ödül almaya hak kazanmış son derece başarılı ve etkileyici bir film. En küçük eşyasına kadar her şeyini kaybeden bir kadının hayatına bir göçebe olarak devam etmesini konu olan bu film, son derece dramatik ancak bir o kadar da ilham verici sahnelere sahip.

Filmin baş kahramanı Fern, 60 yaşındadır ve Amerika’da 2007 - 2008 yılları arasından yaşanan Büyük Durgunluk adlı ekonomik krizden etkilenerek minibüsü hariç sahip olduğu her şeyi kaybeder. Yaşayacak yeri kalmayınca minibüsünü eve çevirip Amerika’nın batısına doğru ilerlemeye başlayan bu karakter, zaman geçtikçe modern bir göçmen olmanın getirdiği zorluklarla karşılaşacaktır.