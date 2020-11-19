Protez kol üreticisi Open Bionics ve oyun geliştiricisi KONAMI ortaklığında Metal Gear Solid V’de Venom Snake’te bulunan bir biyonik kol geliştirildi. Biyonik kol, ampute olan Daniel Melville’e takıldı.

Metal Gear Solid V'te Venom Snake’te bulunan biyonik el, gerçek oldu. Open Bionics ve Konami'nin yardımıyla geliştirilen bu biyonik el, eli olmadan doğan Daniel Melville'e takıldı. CNET'in yaptığı habere göre Open Bionics, 3D baskı teknolojisi kullanarak biyonik kollar üreten Bristol merkezli bir şirket. Geleneksel protezlerden daha ucuza üretilen 3D baskılı biyonik kollar, KONAMI’nın ünlü oyun serisi Metal Gear Solid V'in tasarımıyla birleşince ortaya son derece başarılı bir iş çıkmış gibi görünüyor.

Dirsek altı amputeler tarafından kullanılan bu Venom Snake biyonik kol tasarımı, Open Bionics tarafından geliştirilen işlevsel protez Hero Arm'la birleştirildi. Geleceğin artık çok da uzakta olmadığını gösteren bu protezi kullanan Daniel Melville, yaptığı açıklamada "Bu inanılmaz. Biyonik bir koldan istediğim her şey bunda var" dedi. "Ben hırslı bir oyuncuyum ve Metal Gear Solid’i de çok seviyorum" diyen Melville, "Aslında Snake’in koluna gerçek hayatta sahip olmak tam anlamıyla delilik" ifadelerini kullandı.

Hero Arm protezlerine takılabilen Venom Snake kapakları, şu anda dünya çapında kullanılabilir. 599 pounddan başlayan fiyatlara sahip olan protez kol tasarımı, insanların hayatını kurtarırken son derece tarz durmalarını da sağlıyor.

Disney ortaklığında biyonik kollar üretiliyor

Open Bionics, daha öncesinde çocuklar için biyonik kol geliştirmek adına Disney ile ortaklık kurmuştu. Bu süreçte Iron Man'in demir kolundan Elsa'nın parlak mavi eldivenine kadar pek çok farklı tasarıma sahip biyonik protez kollar üretiliyor. Disney, Open Bionics’in ürettiği kollarda tasarımlarını kullanmaları için telifsiz bir lisans dahi verdi. Yaklaşık 13.000 pounda mal olan protez kollar, günlük hayatta yapılacak işlerin çok büyük bir kısmını sorunsuz bir şekilde halledebiliyor.