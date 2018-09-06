Metal Gear Solid'in 20 Senelik Videosu Yeniden Hazırlandı

Konami'nin büyük uğraşlarla mahvettiği Metal Gear Solid markasının ilk oyununa dair 'intro' videosu, tam 20 yıl sonra Unreal Engine ile yeniden hazırlandı.

Hideo Kojima ve Konami'nin birbirine girmesinden sonra marka hakları Konami'de kalan ve oldukça kötü yapımlarla şanına zarar veren Metal Gear Solid serisinin ilk oyununa dair muhteşem bir çalışma yapıldı.

1998 yılında piyasaya sürülen ve büyük efsanenin başlangıcı olma niteliğindeki MGS'nin ilk oyununun giriş videosu, Unreal Engine 4 ile yeniden tasarlandı.

Öncelikle orijinal versiyonuna göz atalım:

...Ve Unreal 4 İle hazırlanan yepyeni versionu:

Gördüğünüz üzere bir 'hayran çalışması' olarak dahi enfes bir iş çıkarılmış. Her ne kadar Konami'nin bu saatten sonra MGS'yi düzlüğe çıkaracağına dair umudumuz olmasa da video, 'remake yapılsa nasıl olurdu?' sorusuna da enfes bir cevap niteliği taşıyor.