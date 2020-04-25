Türk Araştırmacılar Belgeli İlk Meteor Kaynaklı Ölüme Ulaştı

Günümüze kadar herhangi bir gök cisminin bir insana çarpması ve ölümüne sebebiyet vermesi ile ilgili herhangi bir belge bulunmuyordu. Türk araştırmacılar ise meteor kaynaklı kanıtlanmış ilk ölümü devlet arşivlerindeki dokümanlar sayesinde ispatladı.

Uzaydaki gök cisimlerinin çarpışmasıyla kopan ve serbestliğe erişip olarak uzayın derin sonsuzluğuna doğru dolaşıma çıkan taşlar Dünya'ya her gün uğruyor. Bir gün içerisinde ortalama 17 meteor tarafından isabet alan Dünya'da, taşların yüzeye kadar ulaşmasının önüne atmosfer geçiyor.

Geçmişte yaşanan olaylar hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için sık sık araştırmalar gerçekleştiren Türk araştırmacılar, odağında meteor olan ve daha önce yaşandığına dair bir kanıt bulunmayan olayı devlet arşivleri arasından gün yüzüne çıkardı.

Türk araştırmacılar, meteor sebebiyle kayıtlara geçmiş ilk ölümü ortaya çıkardı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na ait arşiv kayıtlarında bulunan birden çok doküman doğrultusunda 22 Ağustos 1888 tarihinde uzaydan gelen bir meteorun Irak'ın Süleymaniye şehrinde bir kişiye çarpıp ölümüne, bir diğer kişinin ise felç kalmasına sebebiyet verdiği kanıtlandı.

Araştırmacılar bunun bir meteor çarpması sebebiyle kayıtlara geçen ilk ölüm kanıtı olduğunu belirtiyor. Keşfedilen bu belgeler aynı zamanda arşivlerin derinliklerinde daha birçok meteor sebebiyle gerçekleşen ölüm vakalarına ilişkin dokümanların bulunuyor olabileceği ihtimaline işaret ediyor.

1888 yılında kayıtlara geçen meteor kaynaklı ölümün ardından meteor parçalarının bir zamanlar arşivde yer aldığı ancak şu an için araştırmacılar tarafından bulunamadığı not ediliyor. Ne var ki, 3 ayrı dokümanda görülen meteor kaynaklı ölüm raporları, olayın gerçekliğinin kanıtlanması için yeterli duruyor.

Olaya şahit olan yerel yetkililerin meteoru devlet yetkililerine aktarmak için gönderdiği mektuplar olan orijinal dokümanların günümüz şartlarında tercüme edilmesi kolay olmayan Osmanlı Türkçesi ile yazılmış ve yakın zamanda dijital arşive aktarılmış olması, bugüne kadar neden bu belgelerin gün ışığına kavuşmadığını açıklıyor.

1888'deki meteor vakası, kayıtlardaki insan temaslı ilk meteor olayı değil

1954 yılında kanepesi üzerinde uyuyor olan Ann Hodges isimli kadın meteor tarafından isabet almış olarak kayıtlara geçti. Evin çatısından girerek Hodges'un kalça bölgesine çarpan meteor, Hodges'un yaralanmasına sebebiyet verdi. Meteor parçaları yetkililer tarafından toplanır iken Hodges ise sağlığına kavuştu.