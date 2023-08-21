Ergin Say isimli bir vatandaş, bulduğu bir taş parçasının meteor olduğunu düşündü. Taşı analize gönderen adam, analiz sonucu ortaya çıkana kadar zenginliğin keyfini sürdü. Odunculuk yapan vatandaş, bu taş için 3 milyon TL teklif edildiğini ama satmadığını söylüyor. Hikayenin sonu ise hiç de mutlu sonla bitmedi.

Tokat'ta trajikomik bir olay yaşandı. Odunculuk yaparak geçimini sağlayan Ergin Say isimli bir vatandaş, bulduğu bir taş parçasının meteor olduğunu düşünüyordu. Geçtiğimiz yıl bulduğu taşı analiz için gönderen vatandaş, sonuçlar gelene kadar yaşadığı bölgede ünlü bir isim haline geldi. Bu süreçte taş için 3 milyon TL de teklif alan vatandaş, bu teklifi reddetti. Ancak analiz sonuçları, vatandaşın tüm hayallerinin yıkılmasına yol açtı.

Ergin Say'ın meteor olduğuna inandığı taş parçası, görünüşü itibarıyla dikkat çekiciydi. Ayrıca üzerine vurulduğu zaman da kıvılcım çıkartıyordu. Tüm bunlardan yola çıkarak taşın meteor olduğuna inanan vatandaş, analiz için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne başvuru yaptı. Bu başvuru bile Ergin Say'ın hayatını değiştirdi. Say, o dönemlerde ziyaretçilerinin arttığını, bir firmanın reklam teklifinde bulunduğunu söylüyor. Başka bir firma ise analiz sonuçlarını beklemeden 61 kilogramlık taşı satın almak için Ergin Say'a tam 3 milyon TL teklif etmiş...

Analizler sonucunda, taşın meteor olmadığı tespit edildi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından yapılan analiz çalışmasında, taşın meteor olmadığı sonucuna ulaşıldı. Ergin Say da bu süreçte "zenginliğin" keyfini sürdü. Yaşadıklarını kumar oyunlarına benzeten oduncu, bu kumarı kaybettiğini ifade ediyor. Gelin hep birlikte Say'ın yaptığı açıklamaya bakalım:

sert bir yapıda, vurduğumuzda kıvılcım çıkıyor. Şu anda bile bu taşın ne olduğunu anlayamadım, herkes bana milyoner gözüyle bakıyor. Aslında para insanı değiştirmiyor, insanlar seni değiştirmeye çalışıyor. Benden para isteyen çok oldu, herkes halen taşın para edeceğini düşünüyor ama öyle olmadı. Beni arayıp taşı almak isteyenler de oldu, ünlü bir giyim firması 3 milyon lira para verdi. Tahlil sonucu çıkmadan taşı alacaklardı, sonuç ne çıkarsa çıksın ellerinde olana razı olacaklardı. Ben taşı vermedim, benzetme yapacaksak kumar oynadım ama kaybettim. Bu taşa tahlil yaptırmıştık, sonucu da geldi. Gelen raporda meteor taşı olmadığı belirtiliyor. Taş 61 kilo, yüzeyi oldukça, vurduğumuzda kıvılcım çıkıyor. Şu anda bile bu taşın ne olduğunu anlayamadım, herkes bana milyoner gözüyle bakıyor. Aslında para insanı değiştirmiyor, insanlar seni değiştirmeye çalışıyor. Benden araba , ev, düğün gibi işler için, herkes halen taşın para edeceğini düşünüyor ama öyle olmadı. Beni arayıp taşı almak isteyenler de oldu, ünlü bir giyim firmasıpara verdi. Tahlil sonucu çıkmadan taşı alacaklardı, sonuç ne çıkarsa çıksın ellerinde olana razı olacaklardı. Ben taşı vermedim, benzetme yapacaksakama kaybettim.

Bu taş meteor çıksaydı daha yüksek miktarda para edecekti. Rapor yeni geldi, kimseye söyleme fırsatım olmadı. İnsanlar benden beklenti içerisindeler ancak öyle bir şey de olmadı. Bunun meteor olmadığı öğrenildiğinde insanlar kesinlikle değişecektir. Zengin olma duygusu da çok güzeldi ama zengin olamadık. Yeniden tahlile göndermeyi düşünüyorum, internette ilk tahlilde çıkamama ihtimali olduğu ve ikinci hatta üçüncü tahlile gitmesi gerektiği yazıyor. Artık benden umut bekleyenler kendi umutlarının peşine düşsünler, dağlarda odun çekiyordum yine odun çekmeye devam edeceğim.

Ergin Say ile yapılan röportaja buradan ulaşabilirsiniz.