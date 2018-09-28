Meteoroloji'den Kasırgayla İlgili Bir Son Dakika Açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'dan İstanbul'a kadar Türkiye'nin batı kıyısını tümüyle vuracak olan tropikal fırtına hakkında yeni bir açıklama yayınladı.

Türkiye iki gündür İtalya’nın doğu kıyısı ile Yunanistan’ın batı kıyısı arasındaki İyonya Denizi’nde oluşan ve Türkiye’yi de vuracak olan kasırganın akıbetini izliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin batı kıyılarını vurması beklenen kasırganın minimum hasarla atlatılması için uyarı üzerine uyarı yayınlıyor.

Meteoroloji’den yapılan son açıklamada Pazar günü Türkiye topraklarını vurması beklenen tropik fırtınanın beraberinde pek çok şehire çok kuvvetli, şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış getireceği belirtilirken, sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

‘’Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.’’