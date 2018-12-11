Metro serisinin yazarı Dmitry Glukhovsky, 2033 hikayesini beyaz perdeye aktarmak için çalışan MGM ile yaptığı görüşmeler sonrasında, film projesini süresiz olarak iptal ettirdi.

Hem kitap üçlemesiyle hem de mükemmel uyarlanmış oyunuyla son döneme damgasını vuran yapımlardan Metro 2033'ün filmi iptal edildi. 2012 yılında film uyarlaması için telif haklarını MGM'e satan Dmitry Glukhovsky, projenin gidişatından hiç de memnun olmadığı için yapılan anlaşmayı bozdu.

Ünlü yazarın en rahatsız olduğu konu; filmin, kitabın ikonik atmosferini yaratan Moskova yerine Washington'da geçecek olması. Kitabın iyiden iyiye bir "Amerikanlaşma" sürecine girdiğini belirten yazar, insanların Moskova'da geçecek bir hikayeye düşünüldüğü kadar soğuk bakmayacağına inandığını söylemiş.

Dmitry Glukhovsky'nin açıklamaları şu şekilde:

"Filmin Moskova’da geçecek olması onları korkuttu çünkü Amerikalılar genellikle Amerika’da geçen hikâyeleri seviyorlar. Ama hem kitaplarım hem de oyunlarım dünya çapında milyonlar sattı. İnsanların Moskova’da geçen bir hikâyeyi kabullenmesi artık o kadar da olanaksız değil. Çünkü hoşlarına giden asıl nokta zaten bu. Amerika’da yaşanan kıyameti pek çok kereler izledik; bu türden hoşlanan insanlar artık buna doydu ve aynı şeyi tekrar tekrar izlemek istemiyorlar.”