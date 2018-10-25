Metro 2033, Steam'de 24 Saatliğine Ücretsiz Oldu

2010 yapımı Metro 2033, Steam platformunda 24 saatliğine ücretsiz olarak sunulmaya başladı. Süre dolmadan indirirseniz oyun sizin oluyor.

Bir first-person shooter (birincil şahıs nişancı) oyunu olan Metro 2033, Steam platformunda 24 saatliğine ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Bu fırsat esasen oyunu denemek için yaratılmış olsa da ücretsiz olduğu zaman dilimi sona ermeden oyunu indirmeyi başarırsanız Metro 2033 sizin oluyor.

2010 yılında 4A Games tarafından geliştirilen, ürpertici bir konsepte sahip kıyamet sonrası oyunu Metro 2033’ü serinin ikinci oyunu Metro: Last Light takip etmiş, bu aşamadan sonra oyun Metro 2033 Redux adı altında grafikleri yenilenmiş halde yeniden piyasaya sürülmüştü. Oyunun grafikleri yenilenmiş bir versiyonu olsa da orijinal Metro 2033 kesinlikle oynamaya değer bir oyun.

Ayrıca bu oyuna erişebilmek için şu an hiç para ödemeniz gerekmemesi de oyunu daha cazip kılan bir etken; özellikle de 2019’da çıkacak olan Metro: Exodus’ı sabırsızlıkla bekleyenler arasındaysanız. Steam’de ücretsiz olarak sunulan Metro 2033’ü indirmek için son şansınız yarın akşam saat 8’de sona erecek; acele edin.