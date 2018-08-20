Metro serisinin en son üyesi Exodus'un yeni fragmanı yayınlandı. Gamescom 2018 için hazırlanan fragman, muhteşem grafikleriyle takdir topluyor.

Nükleer savaş temalı yeni oyun Metro Exodus'un Gamescom 2018 fragmanı yayınlandı. 21-25 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek Gamescom 2018'de basın mensupları tarafından oynanabilecek olan oyunun piyasaya çıkmasına ise daha uzun bir zaman var.

Oyunun tanıtım yazısı ise şu şekilde:

"Yıl 2036.

Nükleer savaş dünyayı harap ettikten çeyrek yüzyıl sonra, hayatta kalan birkaç bin kişi, Metro tünellerinde, Moskova'nın yıkıntıları arasından hayata sarılıyor. Zehirli elementlere karşı mücadele ettiler, mutasyona uğramış yaratıklar ve paranormal dehşetlerle savaştılar ve iç savaşın hiddetine maruz kaldılar.

Fakat şimdi Artyom olarak, Metro'dan kaçıp felaket sonrası Rusya'dan, Doğu'da yeni bir yaşam arayışına uzanan inanılmaz, kıtalar arası bir yolculukta Spartan Rangers çetesine liderlik etmelisin.

Metro Exodus, 4A Games'ten şimdiye kadar tasarlanmış en yoğun oyun dünyalarından birinde ölümcül savaş ve casusluğu, keşif ve hayatta kalma gerilimiyle birleştiren destansı, hikaye odaklı birinci şahıs nişancı oyunudur.

Geniş, doğrusal olmayan seviyelerde Rus vahşi hayatını keşfedin ve ilkbahar, yaz ve sonbahardan nükleer kışın derinliklerine kadar tüm bir yıla uzanan heyecan verici bir hikayeye katılın.

Dmitry Glukhovsky'nin romanlarından ilham alan Metro Exodus, Artyom'un hikayesine şimdiye kadarki en büyük Metro macerasında devam ediyor."

22 Şubat 2019 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için oynanılabilir hale gelecek olan Metro Exodus, 4K HDR destekli grafikleriyle göz dolduracak. Metro serisinin en son üyesi olacak oyun, şimdiden büyük merak uyandırmayı başardı.