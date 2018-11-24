Dünyaya 1-0 önde gelen minik bir bebek, metroda doğduğu için 25 sene boyunca geçerli olacak bir toplu taşıma kartına hak kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan olayda, 6 numaralı metro hattının Glaciere durağında minik bir bebek dünyaya geldi. O sırada metroda bulunan bir doktorun yardımıyla gözlerini açan minik bebeğe Osman (Ousmane) ismi verildi.

Paris Özerk Ulaştırma İdaresi (RATP), bebek ve anneyle ilgili bilgileri paylaştıktan sonra, bebeğin 25 senelik ücretsiz toplu taşıma kartı kazandığı da açıklandı.RATP'ın uzun yıllardır uyguladığı biir tür geleneğe göre metroda doğan bebeklere bu ücretsiz kart hediye ediliyor

Geçtiğimiz haziran ayında, yine Paris'te RER A hattı üzerinde bir doğum daha gerçekleşmiş ve o şanslı bebek de 25 sene boyunca ücretsiz yolculuk hakkı kazanmıştı.