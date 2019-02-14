Apeel adlı şirket, meyve ve sebzelerin daha uzun süre dayanması için yeni bir yöntem geliştirdi.

Her yıl çöpe yaklaşık 1.3 milyar ton ürün atılıyor ve bu ürünlerin yaklaşık değeri 1 trilyon dolar. Bu tablo, gıda israfının çok ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. California merkezli Apeel şirketi, bunu düzeltmek için bir umut olduğunu iddia ediyor.

Apeel şirketi, bunu nasıl yapacaklarıyla ilgili formülü de verdi. Meyve ve sebzelerin tohumları toz haline getirildikten sonra, suyla karıştırılıyor ve ince hamura dönüştürülüyor. Bu ince hamurumsu yapı, en az üç kat ek koruma sağlıyor.

Şirket, 8 milyon avokado ile pilot projeye başladı

Apeel'ın kurucusu ve CEO'su James Rogers; 8 milyon avokado ile pilot projeye başlandığını söyledi. Bu sayede gıdaların, %50'den daha fazla korunduğu ve atıkların azaltıldığı söyleniyor.

Almanya, Belçika, Danimarka, İsveç ve Norveç'teki bazı mağazalara bu korunmuş avokadoların gelmesiyle, Avrupa Birliği de şirkete onay verebilecek. Şirket, tüketicilerin daha büyük bir güvenle meyve ve sebze kullanacağını söylüyor.