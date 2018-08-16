MHP Milletvekili, ABD'yi Protesto Etmek İçin iPhone'unu Parçaladı (Video)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iPhone boykotu çağrısı sonrasında ilginç manzaralar görmeye devam ediyoruz. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basın eşliğinde iPhone'unu parçaladı.

Cemal Enginyurt, dün itibarı ile resmi Facebook sayfası üzerinden canlı yayın başlatarak şu mesajı paylaştı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine iPhone telefonunu bırakıyor, yerine Samsung alıyorum."

Daha sonrasında paylaştığı gönderide vadettiğini canlı yayında gerçekleştiren Enginyurt, basın mensuplarının bakışları arasında iPhone'unu yere atarak ayağıyla çiğnedi.

Cemal Enginyurt'un Gerçekleştirdiği 6 Dakikalık Canlı Yayın

Enginyurt, iPhone'u parçaladıktan sonra Samsung Galaxy Note9'u satın alarak bundan sonra iPhone kullanmayacağını belirtti.
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Kaynak : http://www.posta.com.tr/mhp-ordu-milletvekili-cemal-enginyurt-iphone-telefonunu-satip-samsung-aldi-2038758
Etiketler: iphone, boykot
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