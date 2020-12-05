Xiaomi'nin 10. yıl için hazırladığı amiral gemisi Mi 10 Ultra, DXOMark Selfie ön kamera testinde 22. oldu. Kamera yalnızca 88 puan alabildi.

Çinli akıllı telefon üreticileri birbirleri arasında da ciddi bir rekabet içerisinde bulunuyor. Ağustos 2020'de Xiaomi, firmanın 10. yılı için özel bir amiral gemisi olan Mi 10 Ultra'yı geliştirmişti. Telefon, DXOMark Camera testlerinde Huawei P40 Pro'yu geride bırakmayı başarmıştı.

Huawei ise Ekim ayında Mate40 ile bir kez daha rakibini geride bırakmayı başarmıştı. Arka kamera sisitemleri açısından iki cihaz teknoloji meraklılarını eğlendiren bir mücadele ortaya koydu. Ön kamera açısından ise Mi 10 Ultra çok zayıf bir performans sergiledi.

Sadece 88 puan

Mi 10 Ultra yalnızca Çin'e özel olarak geliştirilmişti. Ön tarafında bir kamera deliği bulunan OLED ekranlı telefonun selfie kamerası 20 MP 1/3.4 inç sabit odak sensörlü, f/2.3 bir lensle geliyordu. Ön kamera 1920x1080p çözünürlükte 30 FPS video da kaydedebiliyordu.

Performans anlamında baktığımızda cihazın ön kamerası, tek kare fotoğraf için 86 puan alırken videolarda da 91 puanlık bir performans sergiledi. Genel olarak kameranın yüzleri algılamada ve pek çok koşulda doğal beyaz dengesini tutturmada sorun yaşamadığı gözlendi.

Kısıtlı dinamik aralık nedeniyle kamera hem fotoğraflarda hem de videolarda pek çok parlama ve önemli detayı atladı. Yetmezmiş gibi, özellikle düşük ışıkta fotoğraflarda çok ciddi bozunma, parlama, renk bozulması, tutarsız flash etkisi ve doğal olmayan bulanıklık gibi sorunlar ortaya çıktı.

İdeal şartlar dışında ön kamera sıkıntı yaşıyor

Kameranın video performansı, yeterince ışık olduğu durumlarda hem kapalı alanlarda hem de açık alanlarda çok da sorun yaşamıyor. Ten renklerini yakalamak, doğru odaklanma, stabilizasyon gibi konularda cihazın bir sıkıntısı olmuyor.

İş düşük ışıkta performans göstermeye geldiğinde ise kamera yüz detaylarını yakalamakta oldukça başarısız. Zaman zaman renkler doğallıktan uzaklaşırken bu sorunlar özellikle düşük ışıkta daha da bariz hale geliyor.