Mi Mix 3'ün Gece Modu, Xiaomi Mi 8 Lite'a Geliyor

Xiaomi kurucu ortağı Wang Chuan, Mi Mix 3'ün gece modu özelliğinin aynı algoritma ile Mi 8 Lite'a geleceğini açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, halihazırda satışa sunmuş olduğu akıllı telefonları geliştirmeye devam ediyor. Şirketin kurucu ortağı olan Wang Chuan, Mi Mix 3 ile birlikte tanıtılan Super Night Scene adlı gece modunun yakın zamanda Mi 8 Lite modeline de geleceğini duyurdu.

Super Night Scene modu, düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğrafların çok daha net, canlı ve parlak olmasını sağlıyor. Fotoğraflarda oluşan kumlanmayı azaltırken, nesnelerin detay seviyesinin artmasını sağlıyor. Mod, bunu gerçekleştirmek için deklanşöre basıldığında farklı poz değerlerinde 8 fotoğrafı aynı anda çekip temel özelliklerini ortaya çıkarıyor.

Bilmeyenler için Xiaomi Mi 8 Lite’ın Özellikleri şu şekilde;