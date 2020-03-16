Mi Store ile Ortak Çekilişimizin Kazananları Belli Oldu

Siz değerli takipçilerimiz için Mi Store Türkiye iş birliğiyle bir çekiliş başlatmıştık. Dün gece itibarıyla sona eren çekilişimizin kazananları belli oldu.

Webtekno ekibi olarak siz değerli takipçilerimiz için Mi Store Türkiye ile bir iş birliği yaptığımızı ve bu iş birliği kapsamında sizlere bazı hediyeler dağıtacağımızdan bahsetmiştik. Instagram üzerinden düzenlediğimiz bu çekiliş 6 Mart itibarıyla başlamıştı ve dün gece itibarıyla da sona erdi. Şimdi sizlere, büyük bir heyecan yaratan bu çekilişimizin sonuçlarını aktaracağız.

Mi Store Türkiye ile ortak olarak başlattığımız çekilişimizin sonuçlarına geçmeden önce, gösterdiğiniz yoğun ilgi nedeniyle hepinize teşekkürlerimizi sunarız. Kazanan arkadaşlarımızın hediyelerinin şimdiden uğurlu olmasını diler, kazanamayan arkadaşlarımız için de sonraki dönemlerde düzenleyebileceğimiz yeni çekilişlerimiz için bizleri takip etmeye devam etmeleri tavsiye ediyoruz.

İşte Mi Store Türkiye ile ortak gerçekleştirdiğimiz çekilişin kazanan talihlileri

Büyük hediyemiz olan Xiaomi Mi Note 10 kazananı

Kazanan: Ayşe Büyükgenç (yedek talihli Oğuzhan Yakup)

5 adet Mi Band 4 hediyemizin kazananları

Eren Kurt (yedek talihli Eren Yerlikaya)

Atilla Çekim (yedek talihli Bilal Can Selçuk)

Emre Mengükan (yedek talihli İbrahin |{ı]3ı(ı)

Muhammed Yasin Gidici (yedek talihli Muhammet Ali Demir)

Emre Akın (yedek talihli Mazlum Yıldız)

5 adet Eardots Kulaklık hediyemizin kazananları

Burak Erçelik (yedek talihli Mehmet Sarıbas)

Pembe Karaca (yedek talihli Hayri Sönmez)

Mert Karadirek (yedek talihli Samed Hırkalı)

Murat Paşazade (yedek talihli Malik Öndeş)

Emrullah Bolat (yedek talihli Mümin Hacıoğlu)

5 adet 20.000 mAh powerbank hediyemizin kazananları

İsmail Tamer Sayan (yedek talihli Hüsame Ceylan)

Ahmet Kuntay Bursalı (yedek talihli Oğuzhan Çelik)

Servet Güneş (yedek talihli Oğuzhan Kılıç)

Fatih Bayrak (yedek talihli Muhammet Akif)

Yusuf Yıldırım (yedek talihli Didem Taşdelen)

5 adet 10.000 mAh powerbank hediyemizin kazananlar

Bilal Demirkıran (yedek talihli Metin Eren Heybet)

Orçun Şen (yedek talihli Şerif Ali Pınar)

Ufuk Ülkü (yedek talihli Cevriye Yiğit)

Ahmet Berke Gazibeyoğlu (yedek talihli Mücahit Kıvrak)

Kaan Kömürcü (yedek talihli Ömer Faruk)

Kazandığınız hediyelere nasıl sahip olacaksınız?

Yukarıda isimlerini açıkladığımız takipçilerimizle en kısa süre içerisinde Instagram DM aracılığıyla iletişime geçeceğiz. Eğer bir hafta içerisinde, yani 23 Mart 2020 saat 23:59'a kadar tarafımıza geri dönüş yapmazsanız, kazandığınız hediye ilgili olarak hakkınızı kaybetmiş sayılacaksınız. Tarafımıza geri dönüş yapılmadığı takdirde, kazanan kişinin hemen yanında yazan yedek talihliye yine tarafımızca ulaşılacaktır.

İşte çekilişimizi kazanan talihlilerimizin belirlenme süreci