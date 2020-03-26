Mi Store Türkiye’den Toplamda 41 Hediyeli Büyük Çekiliş

Mi Store Türkiye, büyük bir çekilişle birlikte Xiaomi kullanıcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Toplamda 41 adet hediyenin kullanıcılarla buluşacağı çekilişin detaylarını ve katılım şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fiyat/performans ürünü denildiği zaman akla ilk gelen isim Xiaomi, kullanıcılara sunduğu farklı ürünlerle tüketicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Şimdiyse Mi Store Türkiye, toplamda 41 hediyenin verileceği bir çekilişe hazırlanıyor.

Akıllı telefon üretmenin dışında kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına koşmayı kendine görev edinen Xiaomi'nin farklı ürünlerinin hediye edileceği çekilişte 1 adet Mi Elektrikli Scooter, 10 adet Mi TV Box S, 10 adet Mi Smart Band 4, 10 adet Mi True Wireless Earbuds Basic ve 10 adet Mi Powerbank Pro sahiplerini bekliyor olacak. Tabii ki bu hediyelerden birini kazanan kişi siz olabilirsiniz.

Katılım için ne yapmanız gerek?

Yukarıda gördüğünüz ürünlerden birini kazanmak için yapmanız gerekenler son derece basit. Instagram hesabınız üzerinden Mi Store Türkiye ve Evofone'un hesaplarını takip etmenin yanı sıra gönderinin altına iki arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli. Tabii ki gönderiyi beğenmeyi de unutmayın. Son olarak yorum sayınız arttıkça kazanma şansınızın da artacağını belirtelim. Çekiliş 1 Nisan tarihinde son bulacak, bu yüzden acele edin.

Peki bu ürünler nasıl ürünler?

Çekiliş kapsamında verilecek ürünleri yukarıda sıralamıştık ancak ürünleri daha önce duymayıp merak edenler için küçük bir açıklama yapmakta da fayda var. İsterseniz lafı daha da fazla uzatmadan hediyelere geçelim.

Xiaomi Mi Elektrikli Scooter

Xiaomi'nin günlük hayattaki trafik sorununa çözüm olarak geliştirdiği ve şehir içi yolculuklarınızda kolaylık sağlamayı amaçlayan elektrikli Scooter'ı sayesinde mesafeleri ortadan kaldırabilirsiniz. 30 km'lik bir menzile sahip olan Scooter ile birlikte A noktasından B noktasına kolaylıkla ulaşacaksınız.

Xiaomi Mi TV Box S

Televizyonunuzu ya da HDMI girişi olan herhangi bir ekranınızı tam anlamıyla bir Android TV'ye çevirmenizi sağlayan Xiaomi Mi TV Box S ile birlikte televizyonunuzu farklı bir boyuta geçirmek oldukça kolay. Yalnızca film dizi izlemenin yanı sıra müzik dinlemenizi, oyun oynamanızı ve uyumlu uygulamaları televizyonunuzda çalıştırmanızı sağlayan Mi TV Box S ile televizyonunuzda sıkılmadan daha fazla vakit geçirebileceksiniz.

Xiaomi Mi Smart Band 4

Günümüzde akıllı telefonlarımız birçok işlemi yerine getirebiliyor olsa da hâlâ eksik kaldıkları alanların mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Tam da bu noktada aldığınız bildirimleri, çağrıları ve mesajları size iletmenin yanı sıra uyku takibi, aktivite takibi, nabız ölçme, kalori takibi ve benzeri birçok işlemi yerine getiren Mi Smart Band 4, yeni asistanınız olacak.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic

Gün içerisinde müzik dinlemeden yapamayanlar ancak kablolardan bıkan kişiler için geliştirilmiş olan Mi True Wireless Earbuds Basic sayesinde her an müzik dinlemeniz mümkün. Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde stabil bir bağlantı sunan kulaklıklar aynı zamanda 35,4 gramlık 'hafifliği' sayesinde hiç kulaklık takmıyormuşsunuz gibi hissettirecek. 4 saatlik şarj süresinin yanı sıra kutunun 12 saatlik şarjı da eklenince toplamda 16 saatlik bir müzik süresi de sizi bekliyor.

Xiaomi Mi Powerbank Pro

Elektronik cihazların hayatımıza kattığı sayısız kolaylık sayesinde birçok endişemiz ortadan kalkmış olsa da tüm bu cihazlar belirli bir pille çalıştığı için "Şarjım bitiyor" kaygısı hayatlarımıza eklenmiş oldu. Bu noktada 10.000 mAh'lik kapasitesiyle adeta imdada koşan Mi Powerbank Pro sayesinde kaygısız bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz.

Xiaomi'nin 10.000 mAh'lik Powerbank'iyle birlikte çekilişte verilecek hediyelerin de sonuna gelmiş olduk. 1 Nisan tarihinde son bulacak çekiliş için elinizi çabuk tutun. Çekilişin yanı sıra farklı fırsatlardan yararlanmak isterseniz Evofone'un hâlâ geçerli olan #EvdeMiyiz? Kampanyası sonucunda indirime giren onlarca ürünü de buradaki bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.