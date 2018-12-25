Xiaomi'nin Wi-Fi sinyallerini güçlendiren ürünü Mi Wifi Pro, fahiş fiyatlara satılacak olan limitsiz internet paketlerini komşunuz ile birlikte kullanmanıza olanak sağlayacak.

İnternetin evlerde yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde fiyatlar standart bir kullanıcının karşılayabileceği bedelin çok üzerindeydi. Bu nedenle pek çok kişi komşusu ile anlaşarak ortak bir internet bağlantısı satın alıyor, fatura bedelini yarı yarıya düşürmüş oluyordu.

Bugüne geldiğimizde ise internetin artık bir ihtiyaç haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bankacılıktan faturaya, sosyal medyadan e-devlete kadar sosyal ve resmi pek çok işlemi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ancak 1 Ocak itibari ile yürürlüğe girecek ‘Limitsiz İnternet’ uygulaması, fiyatları ile kullanıcıları ‘üzecek’ gibi duruyor.

İnternet fiyatlarının 4mbps gibi ‘komik’ hızlarda dahi aylık 59,90 TL seviyesine ulaşması, internet kullanıcılarının yeniden ‘komşu ile internet paylaşma’ uygulamasına geçmesine neden olabilir. Fakat günümüzde çoğumuz internete akıllı telefon üzerinden giriyoruz. Dolayısı ile komşudan ethernet kablosu çekmek yeterli bir çözüm olmayacaktır.

300 Mbps’e kadar bağlantı hızını destekleyen Xiaomi Mi Wi-Fi Repeater Pro Sinyal Güçlendirici, mesafe nedeni ile azalan Wi-Fi bağlantısının istenilen konumda güçlü bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor. Böylece komşunuzun internetini modem kendi evinizdeymişçesine rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Yalnızca 220x150x70mm boyutlarında ve 30gr ağırlığında olan Mi Wi-Fi Repeater Pro Sinyal Güçlendirici, Wi-Fi 802.11b/g/n standardında 2.4GHz frekansındaki bağlantıları güçlü bir şekilde yönlendirebiliyor.

Sizleri astronomik internet faturalarından kurtaracak Xiaomi Mi Wi-Fi Repeater Pro Sinyal Güçlendirici hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak ve kolay bir şekilde satın almak için buraya tıklayarak ürünün TeknoStore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.