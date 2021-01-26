Michelin, Lastik Sektörünün Öncü İsmi Camso ile Birleşiyor

2018 yılında tarım ve endüstriyel lastik üreticisi Casmo'yu satın alan Michelin, satış ekiplerini birleştirme kararı aldı. Bundan sonra Michelin Grubu olarak anılacak Michelin, Camso, Kleber, Solideal, BFGoodrich, Taurus ve Rodaco markaları için tek bir satış ekibi ilgilenecek.

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Michelin, 2018 yılında endüstriyel ve tarım araç lastikleri üreticisi Camso’yu 1 milyar 360 bin dolara satın alıp kendi bünyesine katmıştı. Yaklaşık son 3 yıldır Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını aynı çatı altında toplamayı başaran şirket, geçtiğimiz günlerde satış ekiplerini de birleştirme kararı aldı.

Yapılan anlaşmalar sonucunda endüstriyel sektörden askeri altyapıya kadar birçok farklı alanda Michelin, Camso, Kleber, Solideal, BFGoodrich, Taurus ve Rodaco markaları ile tek bir satış ekibi ilgilenecek.

Amaç, küresel bir teknolojik lider haline gelmek

Camso, uzun süredir radyal ve çapraz katlı lastikleri ile piyasada önemli bir şirket haline gelmişti. Michelin Grubu, sahip olduğu 7 farklı markayı aynı alanda toplayarak lastik sektöründe öncü bir marka olma yolunda ilerlemeye devam edecek.

Tarım piyasasına adım atacak Michelin, müşterilere geniş yelpazeye sahip lastik seçenekleri sunmaya başlayacak. Grubun Beyond Road adını verdikleri ürün yelpazesinde radyal, çapraz ve dolgu lastikler, inşaat ve tarım lastikleri, endüstriyel filo yönetim hizmetleri ve jantlanmış lastikler bulunuyor.

Michelin Grubu, Camso da dahil olmak üzere 7 farklı markayla birlikte askeri altyapı, inşaat, endüstriyel, liman, zirai ve maden sektörlerinde hizmet vermeye başlayacak. Şirket, aynı zamanda Camso ile birlikte karbon emilimini azaltmaya yönelik çevre dostu çalışmalar yapacağını açıkladı.