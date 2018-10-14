Mick Schumacher, Avrupa F3 Şampiyonu Olmayı Başardı

Sezon sonuna yaklaşırken Mick Schumacher, Hockenheim'da yapılan yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.

Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, babasının izinden gitmeye devam ediyor. 1999 İsviçre doğumlu Mick, kendisine yüklenen beklentileri yine karşıladı. F4'den F3'e geçmeyi başaran genç pilot, burada da şampiyon olmayı başardı.

Alman RTL'ye konuşan Mick şöyle dedi: "İdolüm babam. Çünkü o en iyisi. Rol modelim o. Tek hedefim Formula 1'de dünya şampiyonluğu. Şu anda işimi yapıyorum ve geleceğin neler getireceğini göreceğiz."

Zamanlaması Manidar Oldu

Michael Schumacher’in eski menajeri Willi Weber, bitkisel hayatta olduğu düşünülen efsanevi Formula 1 pilotunun sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı. Weber'in sözleri şu şekilde:

“Uzun süredir onun için yas tutuyoruz. Ancak ben artık bu işe son verdim ve bu bahsi kapattım. Çünkü aksi takdirde çıldıracaktım. En iyi ve en başarılı zamanlarda 20 yıl beraberdik. Ne var ki artık kaderimiz bizim elimizde değil”.

Michael Schumacher'e ne olmuştu ?

2013 yılında Fransız Alpleri'ndeki Meribel kayak merkezinde geçirdiği kayak kazası sonucu ağır yaralanarak komaya girmişti. Kaza geçirdiği tarihten bu yana tedavisi devam etmekte olup temel fonksiyonlarında dahi zorlanma olduğu bildirilmektedir.