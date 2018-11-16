Mickey Mouse'a İlham Veren Karakterin Kayıp Filmi Bulundu

Mickey Mouse karakterine de ilham veren Oswld the Lucky Rabbit (Şanslı Tavşan Oswald) 'e ait 1920'lerden kalma bir animasyon, Japonya'da şans eseri olarak bulundu.

Japonya'da yaşayan 84 yaşındaki Yasushi Watanabe, gazetede okuduğu Disney'in kayıp çizgi filmleri haberinin ardından lise yılarında biriktirdiği filmleri kontrol etmeye karar verdi. Watanabe, kayıp arşivden bazı parçaları kendi arşivinde bulmayı başardı.

Watanabe konuyla ilgili olarak Walt Disney'de arşiv sorumlusu olan Becky Cline ile iritbata geçti. Watanabe elindeki filmlerin Oswald the Lucky Rabbit adlı karakterin çizgi filmlerinden Neck 'n' Neck isimli bölüm olduğunu keşfetti.

Anime tarihi araştırmacısı olan Watanabe ise filmleri Japonya'nın Osaka kendinde sadece 500 yen'e (25 TL) satın almış. Oswald'ın kız arkadaşıyla gezdiği ve bir polis köpek tarafından motorsikletle kovalandığı bu kayıp bölümün olduğu kaset de o gün eline geçmiş.

Oswald the Lucky Rabbit adlı karaktere ait 26 kısa filmin hala kayıp olduğu belirtiliyor. Walt Disney Arşiv Sorumlusu Becky Cline, filmlerin bulunmasından çok mutlu olduklarını söylüyor. Söz konusu animasyona ait filmler ise şu anda Kobe Planet Film Arşivi'nde tutuluyor.

1901 doğumlu olan Walt Disney, Oswald'ı 1920'lerde çizmiş ve daha sonra da 1928'de de bu karakterden yola çıkarak Mickey Mouse karakterini oluşturmuştu. Walt Disney, 1966 yılında hayatını kaybedene kadar Mickey Mouse karakterini kendisi seslendirmişti.