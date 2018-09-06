Microsoft'un Ekim ayı içerisinde halka açık bir biçimde yayınlaması beklenen son Windows 10 sürümü, Windows Insider programına dahil olanlar için indirmeye açıldı.

Microsoft, uzunca süredir test sürecinde olan Redstone 5 güncellemesi için son hazırlıklarını da tamamlamak üzere. Daha öncesinde Windows Insider programına dahil olan ve Microsoft'un sunduğu en son yenilikleri herkesten önce elde etmek isteyenler için yeni güncelleme yayınlandı.

Gelen bu güncelleme birçok hatayı gidermesinin yanı sıra, kullanıcıları cin atına bindiren ve hiçbir şekilde kaldıramayacağınız, sağ alta konuşlanan sürüm numarası ve ismini de kaldırıyor. Yeni güncelleme ile artık 'watermark' belasıyla uğraşmanıza gerek kalmayacak.

Güncellenen oyunların çalışmaması sorunu, görev çubuğunun takılması ve donması gibi birçok sorunun da giderildiği yeni Windows güncellemesini edinmek için daha önce beta programına dahil olmuş olmanız gerekiyor. Bir süredir Windows Insider programına yeni kullanıcı kabul edilmediği için, yeni sürümün neler getirdiğini merak ediyorsanız maalesef yayınlanmasını beklemek durumundasınız.