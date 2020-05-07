Dünkü etkinliğinde yeni ürünleri ile tüketicilerin karşısına çıkan Microsoft, bugün de yeni bir duyuru yaparak iki yeni ürününü daha resmi olarak tanıttı. Microsoft'un yeni ürünleri, "Ergonomic Desktop" ve "Bluetooth Desktop" olarak isimlendirilen iki yeni fare ve klavye setinden oluşuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, şu sıralar hareketli bir sürecin içerisinde. Dün itibarıyla yeni dizüstü bilgisayarı Surface Book 3'ü ve Surface Pen destekli yeni tableti Surface Go 2'yi duyuran şirket, ayrıca yeni kablosuz kulaklıkları Surface Earbuds ve Surface Headphone 2'yi de tanıttı. Şimdi iki yeni ürünle daha tüketicilerin karşısına çıkan Microsoft, bu sefer de iki yeni fare ve klavye setini gün yüzüne çıkardı.

Microsoft'un duyurduğu klavye ve fare setlerinden bir tanesi Microsoft Ergonomic Desktop, diğeri ise Microsoft Bluetooth Desktop olarak isimlendiriliyor. Microsoft Store üzerinden ön sipariş sistemi kapsamında satışa sunulan ürünler, tüketiciler için kaliteli bir deneyim vadediyor. Dilerseniz hemen, Microsoft'un klavye ve fare setlerine daha yakından bakalım.

Karşınızda Microsoft Ergonomic Desktop

Ergonomic Desktop isimli klavye ve fare seti, alışagelmiş klavye tasarımlarından biraz daha farklı. Microsoft, bu ürünün kullanım ergonomisi açısından benzersiz bir deneyim sunduğunu iddia ediyor. Sahip olduğu yerleşik tuşlarla Office uygulamaları, emojiler, medya kontrolleri ve çok daha fazlası için doğrudan erişim imkanı sunan klavye, uzun ömürlü ve hafif yapısıyla da dikkat çekiyor.

Ön siparişe açtığı Ergonomic Desktop modeli, faresiyle de yüksek kalite sunuyor. Şirketin BlueTrack teknolojisine sahip olan fare, farklı zeminler üzerine rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca iki adet özelleştirilebilir tuşa sahip olan fare, tüketicilerin sıklıkla kullandıkları işlevler için atama yapabilmelerine olanak tanıyor.

Microsoft Bluetooth Desktop: geleneksel bir set

Microsoft'un Bluetooth Desktop isimli fare ve klavye seti, bugüne kadar alışmış olduğumuz klavye ve fare tasarımlarına çok benziyor. İnce ve zarif bir tasarıma sahip olan klavye, sahip olduğu tuşlarla arama yapma ve emoji kullanma işlemlerini hızlandırıyor. Set içerisindeki 3 tuşlu fare ise tüketicilere yüksek hassasiyet ve rahat bir kullanım sağlıyor.

Microsoft Ergonomic Desktop ve Microsoft Bluetooth Desktop fiyatları

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Bluetooth Desktop isimli klavye ve fare takımının fiyatı 59.99 dolar (yaklaşık 435 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Microsoft Ergonomic Desktop'un fiyatı ise 89 dolar (yaklaşık 645 TL + vergiler) olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilik, her iki ürüne de Türkiye'de erişilemiyor.