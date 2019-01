Microsoft CEO'su Satya Nadella, Office 365'in yerini alması planlanan Microsoft 365'i duyurdu. Bu girişimin ticari kullanıcılara yönelik olacağını ekleyen Nadella, Office 365 için ne yapıldıysa Microsoft 365 için de yapılacağını ekledi.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, hafta başında düzenlenen bir medya etkinliği sırasında, Microsoft’un yakın zaman Microsoft 365 hizmetini başlatacağını duyurdu. Microsoft 365, 2017’den beri kullanıldığından çokta yeni sayılmaz. Ancak, bu yeni ürün ticari kullanıcılara yönelik olacak.

Hali hazırda Office 365’te geçerli bir lisansı olan kullanıcılar, lisans süreleri boyunca Microsoft 365’i kullanabilecek. Microsoft 365’in kullanıcılara neler vaat ettiği ise henüz açıklanmış değil.

The Verge, yayınladığı haberde Nadella’nın “Microsoft 365’i iki yönlü bir pazar olarak görüyorum. Office 365’te kullanıcılar için neler yapıyorsak, Microsoft 365’te de aynısını yapacağız. Fakat bu kez ticari kullanıcılara yönelik olacak” dediğini belirtti.

Yine The Verge’e göre, çoğu kullanıcı güncel bir bilgisayara ve işletim sistemine sahip ve Microsoft 365, Surface ve Xbox markaları dahil olmak üzere birçok Microsoft donanımını eskisinden daha ucuza almaya olanak sağlayacak bir hizmet olabilir. Microsoft zaten hali hazırda Surface All Access ve Xbox All Access gibi hizmet paketlerine sahip olduğundan, tüketicileri yeni Microsoft donanımları satın almaya teşvik etmek daha kolay olacaktır.