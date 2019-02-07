50 TL Değerindeki Crackdown'u Tamamen Ücretsiz Oldu

Crackdown 3'ün Xbox One çıkışını kutlayan Microsoft, 50 TL değerindeki ilk oyunu oyunculara tamamen ücretsiz sunuyor.

15 Şubat tarihinde Xbox One kullanıcılarının beğenisine sunulacak olan Crackdown, Microsoft tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. Xbox 360 kullanıcıları için daha önce de kısa süreyle ücretsiz olan oyun, hem Xbox 360 hem de Xbox One oyuncuları tarafından ücretsiz alınabiliyor.

Eğer siz de bu iki platformda oyuna sahip olmak istiyorsanız, Xbox Live markete giriş yaparak Crackdown'u aratabilir ve hesabınıza ekleyebilirsiniz. Alternatif olarak buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

15 Şubat'ta piyasaya çıkacak olan oyunun bugünden itibaren beta süreci başlıyor. Crackdown 3'ün ilk 5 dakikasını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: