Microsoft'a Göre Minecraft 2 Neden Gelmeyecek?

Microsoft, yaklaşık 4 yıldır Minecraft'ın sahibi konumunda. Yazılım devinin oyun ile ilgili en fazla karşılaştığı soru ise belli; Minecraft 2 gelecek mi?

Şu ana kadar 150 milyonun üzerinde kopya satarak Tetris’in ardından tüm zamanların en fazla satan 2. oyun olma unvanını elinde bulunduran Minecraft, aylık 90 milyonun üzerinde aktif oyuncu ile oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olmaya devam ediyor.

Minecraft’ın oyuna son derece sadık bir oyuncu kitlesi var ve bu kitle neredeyse hiç küçülmüyor. Oyunun yayınlanmasının üzerinden 9 yılın üzerinde bir süre geçtiğini düşünürsek bir Minecraft 2 oyunun artık tanıtılması gerekiyor öyle değil mi? Değil.

Microsoft, 2014 yılında büyük bir yatırım gerçekleştirerek Minecraft’ı 2.5 milyar dolara satın almıştı. Şirketin böylesine büyük bir oyuncu kitlesine sahip Minecraft’ın yeni oyununu piyasaya sürerek kar elde etmek istediğini düşünebilirsiniz ancak Microsoft öyle düşünmüyor.

Yapılan açıklamalara göre Microsoft, Minecraft 2 oyunu geliştirmenin gereksiz olduğunu düşünüyor. Şirket, ikinci bir oyun yerine Minecraft: Dungeons gibi güncellemeler ile mevcut oyunu geliştirmeye daha sıcak bakıyor.

Microsoft’un yeni oyun geliştirmek yerine mevcut oyunu genişletmek istemesinin en büyük nedeni hali hazırda geniş bir oyuncu kitlesine sahip olması. Şirket, mevcut oyuncu kitlesini korumanın ve genişletmenin, yeni bir oyuncu kitlesi oluşturmaktan daha değerli olduğunu düşünüyor.