CNBC'nin servis ettiği bir habere göre Microsoft, ABD ordusu için HoloLens temelli özel ekipman tedarik edecek. 120 bin adet üründen bahsedilen anlaşmanın, Microsoft'a önümüzdeki 10 yılda 21,88 milyar dolar para kazandıracağı ifade ediliyor. Microsoft ve ABD ordusu, iş birliğini onayladı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, uzunca bir süredir ABD ordusu ile temas içerisinde. ABD askerlerinin özellikle de eğitimleri konusunda önemli çalışmalar yürüten şirket, yapılan son açıklamayla yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Edinilen bilgilere göre Microsoft, bu iş birliği sayesinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 21,88 milyar dolar para kazanabilir.

CNBC'nin servis ettiği bir habere göre Microsoft, ABD ordusu için 120 bin adet ekipman sağlayacak. HoloLens tabanlı bu ekipmanlar, askerler için yüksek çözünürlüklü görüntü, gece ve termal kameralar ile özel sensörler içerecek. Bu ekipmanların, ABD askerinin eğitimlerinde kullanılması bekleniyor.

ABD ordusundan açıklama geldi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD ordusu yetkilileri, Microsoft tarafından sağlanacak ekipmanların artırılmış ve karma gerçeklik desteği de sunacağını açıkladı. Ekipmanlarda özel bir makine öğrenimi tekniğinin kullanıldığını ifade eden yetkililer, bu sayede savaş koşullarında ön cephede savaşan askerlerin hiçbir düşmanın olmadığı bir yerde bile kendi kendilerine eğitim yapabileceğini söylüyor.

Microsoft HoloLens birim yöneticilerinden Alex Kipman, Microsoft'un ABD ordusu ile yakın temas içinde olmaya devam edeceğini söylüyor. Yapılan çalışmalarla ülke savunmasını sağlayacak özel birimler için en iyi deneyimi sunacaklarını ifade eden Kipman, bu tür bir konuda da öncülük ettiklerini belirtti.