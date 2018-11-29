Microsoft, ABD İçin Artırılmış Gerçeklik Sistemi Üretecek

Microsoft, ABD ordusunun askeri eğitimlerde ve savaşlarda kullanması için, bir artırılmış gerçeklik sistemi geliştirmek üzere 480 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Microsoft'un yaptığı anlaşmaya göre, önceki ismi 'Heads Up Display' HUD 3.0 olan artırılmış gerçeklik sistemi projesinin temel amacı, savaş ortamını simüle ederek askerleri hareketlilik, farkındalık ve savaş yetenekleri alanlarında eğitmek. Projeyle birlikte, üç boyutlu bir ekran, dijital kamera, balistik lazer ve kulaklık içeren bir gözlük üretilmesi planlanıyor.

Üretilecek sistemin özelliklerinden en dikkat çekenleri ise şunlar:

Riski azaltmak için silahın görüş açısını uzaktan izleyebilme

Otomatik ve hızlı hedefleme

Termal ve gece görüş kameralarını aktif olarak kullanabilme

Askerlerin kalp ve solunum durumlarını uzaktan izleyebilme

100.000'den fazla üretilmesi planlanan sistemin ilk siparişi 2.550 adet prototipten oluşacak.

ABD ordusu, benzer bir eğitim için daha önce HoloLens'i kullanmış fakat istedikleri verimi alamamışlardı. Bu yüzden Microsoft ile anlaşma yoluna gidildi. Yeni sistemin, gelecek yıl üretilmesi bekleniyor. Microsoft'tan önce, artırılmış gerçeklik alanında çalışan Magic Leap'e de teklif yapıldığı biliniyordu.